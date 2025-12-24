Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo esta Nochebuena; "sé que no quieres verme mal, pero es imposible no extrañarte"

Más Información

La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, , viuda de , publicó en Facebook un mensaje con motivo de la Navidad en el que compartió cómo enfrenta estas fechas tras la ausencia de su esposo y el vacío que su partida dejó en su familia, “esta Navidad se siente tan fría con tu ausencia”.

En el mensaje, Quiroz expresó que nunca imaginó una vida sin él y que siempre visualizó su futuro a su lado, acompañándolo mientras veían crecer a sus hijos. Refirió que la ausencia ha marcado profundamente a su familia y que, aunque , extraña de forma constante su presencia y su esencia.

También manifestó el amor que mantiene por Carlos Manzo y su decisión de preservar su recuerdo, al afirmar que lo amará y honrará su memoria “por siempre".

Además, Grecia Quiroz envió bendiciones a Uruapan, Michoacán y a todo México, e invitó a las personas a valorar a sus seres queridos, al advertir que “nunca sabrán cuándo será la última vez”.

Finalmente, hizo un llamado para que durante la Navidad no se realicen disparos al aire, al señalar: “no más pérdidas de vidas inocentes”, y cerró su publicación con una expresión de reconocimiento a Carlos Manzo, a quien calificó como un hombre fuerte y valiente.

