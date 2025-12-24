Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo esta Nochebuena; "sé que no quieres verme mal, pero es imposible no extrañarte"

La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, publicó en Facebook un mensaje con motivo de la Navidad en el que compartió cómo enfrenta estas fechas tras la ausencia de su esposo y el vacío que su partida dejó en su familia, “esta Navidad se siente tan fría con tu ausencia”.

En el mensaje, Quiroz expresó que nunca imaginó una vida sin él y que siempre visualizó su futuro a su lado, acompañándolo mientras veían crecer a sus hijos. Refirió que la ausencia ha marcado profundamente a su familia y que, aunque intenta mantenerse firme, extraña de forma constante su presencia y su esencia.

Lee también: Padre del menor fallecido en accidente aéreo en Texas viaja a EU para ver a su esposa; traerá el cuerpo de su hijo

También manifestó el amor que mantiene por Carlos Manzo y su decisión de preservar su recuerdo, al afirmar que lo amará y honrará su memoria “por siempre".

Además, Grecia Quiroz envió bendiciones a Uruapan, Michoacán y a todo México, e invitó a las personas a valorar a sus seres queridos, al advertir que “nunca sabrán cuándo será la última vez”.

Finalmente, hizo un llamado para que durante la Navidad no se realicen disparos al aire, al señalar: “no más pérdidas de vidas inocentes”, y cerró su publicación con una expresión de reconocimiento a Carlos Manzo, a quien calificó como un hombre fuerte y valiente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/bmc