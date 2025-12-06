Santiago Nieto, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), garantizó que se le entregará a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, las marcas de “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero”, las cuales solicitó en noviembre pasado.

A su llegada al Zócalo de la Ciudad de México para estar presente en el festejo por los 7 años de la llegada de la 4T a la Presidencia, el titula del IMPI manifestó que si alguien tiene el derecho a usar el nombre de Carlos Manzo es su viuda, Grecia Quiroz.

Adelantó que la próxima semana se reunirá con la alcaldesa de Uruapan en el marco del Plan Michoacán.

Grecia Quiroz y Carlos Manzo. Foto: Especial.

—"¿Que ha pasado con el registro de Grecia Quiroz?", se le preguntó.

—"Seguimos en trámite, vamos a estar con ella la próxima semana en Uruapan dentro del Plan Michoacán", dijo.

—"Pero, ¿se le va entregar el registro?", se le insistió.

—"Sí, yo no veo porque… se cumple con los requisitos de la ley. Creo que si alguien tiene el derecho a utilizar el nombre de Carlos Manzo es ella", respondió.

Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"

El pasado 27 de noviembre, EL UNIVERSAL reveló que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, había solicitado al IMPI el registro de marca del nombre de su esposo asesinado Carlos Manzo, así como el del "Movimiento Independiente del Sombrero".

En el expediente 3506523, se detalla que el 14 de noviembre, Grecia Quiroz ingresó al IMPI la solicitud para registrar la marca "Carlos Manzo" para utilizarlo en servicios de organización de reuniones políticas; servicios de cabildeo político, asesoría en materia de organización ciudadana.

La viuda de Carlos Manzo, asesinado la noche del 1 de noviembre, también pidió el registro de esa marca para servicios de asistencia y acompañamiento en la estructuración de iniciativas y actividades de carácter político y social.

Grecia Quiroz también solicitó al IMPI el registro de marca y logotipo de "Movimiento Independiente del Sombrero", nombre del movimiento que fundó su esposo Carlos Manzo.

En el expediente 3506474 se detalla que la alcaldesa de Uruapan también usará esta marca y logotipo para usarlo en servicios de organización de reuniones políticas; servicios de cabildeo político, asesoría en materia de organización ciudadana, entre otros servicios de carácter político y social.

