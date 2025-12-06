Desde antes de las 7:00 horas, cientos de personas comenzaron a llegar al Zócalo de la Ciudad de México para estar presente en el festejo por los 7 años de la llegada de la llamada Cuarta Transformación que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al acto se espera la llegada de todas y los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, gobernadoras y gobernadores, así como dirigentes de Morena, PT y Partido Verde.

El 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como Presidente de México y con él, su movimiento que bautizó como Cuarta Transformación (4T).

Lee también VIDEO Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

Comienzan a abarrotar el Zócalo de la CDMX para festejar 7 años de la 4T junto a la presidenta Claudia Sheinbaum (06/12/2025). Foto: Pedro Villa y Caña / EL UNIVERSAL

Sigue aquí el festejo en el Zócalo a 7 años de la 4T

Nación 08:01 AM Comerciantes venden imágenes de "San AMLITO", la presidenta Sheinbaum y el libro "Grandeza" Imágenes de San AMLITO con el rostro del expresidente Andrés Manuel López Obrador son vendidas este sábado en la plancha del Zócalo en el festejo por los 7 años de la llegada a la Presidencia de México. También se venden libros, calcetas, sandalias, peluches y llaveros de AMLO y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En otro punto de la capital del país, jóvenes seguidores de Morena y de la presidenta Sheinbaum Pardo usan la imagen de la Virgen de Guadalupe para los "7 años de la transformación". Vendedores en la plancha del Zócalo colocaron un stand para vender “Grandeza”, el nuevo libro del expresidente Andrés Manuel López Obrados, el cual se vende en 450 pesos.

Comerciantes venden imágenes de "San AMLITO" y la presidenta Sheinbaum previo al festejo de los 7 años de la 4T (06/12/2025). Foto: Pedro Villa y Caña / EL UNIVERSAL

Jóvenes portan imágenes de la Virgen de Guadalupe para festejar los 7 años de la 4T en el Zócalo de la CDMX (06/12/2025). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

🛑 En plena plancha del Zócalo , en el festejo por los 7 años de la 4T, vendedores colocaron un stand para vender “Grandeza”, el nuevo libro del expresidente Andrés Manuel López Obrados, el cual se vende en $450

Video: @pedrovillaycana I EL UNIVERSAL pic.twitter.com/pFytxkvcpq — El Universal (@El_Universal_Mx) December 6, 2025

Nación 07:56 AM Jóvenes se unen al "Perreo por la Paz" en El Caballito Con canciones de reggaetón de Bad Bunny, decenas de jóvenes se unieron en El Caballito para participar en el "Perreo por la Paz". Provenientes de distintos estados, las y los jóvenes escribieron pancartas de apoyo a la presidenta Sheinbaum Pardo, perrearon, lanzaron porras, tunearon gorras y se movieron al ritmo de batucada. Una botarga de dinosaurio protestaba contra el periodo neoliberal.

"Baila morena, baila morena", reggaetón de Héctor & Tito prendieron el ambiente.

"Que no les digan, que no les cuenten, la Generación Z no existe", decían algunos desde sus megáfonos.

Entre mensajes como "nos mueve el amor", "Jóvenes por la transformación" y "No a la intervención gringa", las juventudes también usaron la imagen de la Virgen de Guadalupe para protegerse de "los fachos".

En el marco de la marcha por los siete años de “la transformación”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que las juventudes mexicanas vayan a marchar con el “perreo por la paz”, canción viral en TikTok en la que la mandataria mexicana expresa que “vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa”.

En la escultura del Caballito se preparan para el Perreo por la Paz, con botargas, tendederos, cartulinas y tuneo de gorras



Video: Eduardo Dina I EL UNIVERSAL pic.twitter.com/y4WVfV57cO — El Universal (@El_Universal_Mx) December 6, 2025

Nación 07:37 AM Mexicanos comienzan a abarrotar la placha del Zócalo de la CDMX; alistan los mariachis y bailes regionales Grupos de personas llegan a la plancha del Zócalo capitalino de diversos estados y alcaldías de la Ciudad de México. El programa prevé que a las 07:00 horas comience a tocar el Mariachi de Secretaría de Marina, para que una hora después, a las 08:00 horas, salga el mariachi de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a las 09:00 horas habrá Bailes Regionales. A las 10:00 horas, en un templete frente a Palacio Nacional saldrá a cantar un grupo versátil de Sedena. Se prevé que a las 11:00 horas, por la Puerta de Honor de Palacio Nacional salga la presidenta Claudia Sheinbaum para dar un mensaje para festejar siete años de la llegada de la llamada Cuarta Transformación a la Presidencia de la República.

Miles de personas comienzan a llenar el Zócalo de la CDMX para estar presentes en el festejo por los 7 años de llegada de la 4T a la Presidencia que encabezará la mandataria Claudia Sheinbaum



Video @pedrovillaycana I EL UNIVERSAL pic.twitter.com/ZCAb6TnqsP — El Universal (@El_Universal_Mx) December 6, 2025

🔴Personas llegan en camiones y combis para participar en el Zócalo en "los 7 años de la transformación"



Video Eduardo Dina I EL UNIVERSAL pic.twitter.com/3PmcBISBGY — El Universal (@El_Universal_Mx) December 6, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro