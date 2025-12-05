Más Información

Sheinbaum, Trump y Carney sostienen reunión trilateral; ocurre luego del sorteo del Mundial

Sheinbaum, Trump y Carney sostienen reunión trilateral; ocurre luego del sorteo del Mundial

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Trump elogia a Sheinbaum en TV Azteca; "tu Presidenta está haciendo un muy buen trabajo", dice

Trump elogia a Sheinbaum en TV Azteca; "tu Presidenta está haciendo un muy buen trabajo", dice

"Disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales"; Sheinbaum destaca cultura prehispánica durante sorteo

"Disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales"; Sheinbaum destaca cultura prehispánica durante sorteo

Militares de México y EU fortalecen seguridad en frontera ante Mundial 2026; realizan entrenamiento de seguridad

Militares de México y EU fortalecen seguridad en frontera ante Mundial 2026; realizan entrenamiento de seguridad

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Washington.—La presidenta de México, ; el presidente de Estados Unidos, ; y el primer ministro de Canadá, , sostiene este viernes en Washington D.C. la primera reunión trilateral durante la actual administración mexicana.

El encuentro se da al concluir el , evento en el que los tres mandatarios participaron juntos en el escenario principal del John F. Kennedy Center for the Performing Arts, donde la FIFA organizó una dinámica simbólica con los jefes de Estado para marcar el inicio de la ruta rumbo al torneo que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Previo al sorteo, Sheinbaum sostuvo una reunión con el presidente Donald Trump.

Lee también Mundial 2026:

Fuentes diplomáticas señalaron que el encuentro se desarrolló en un ambiente cordial y estuvo centrado en la cooperación económica, la seguridad fronteriza y la coordinación para la organización del Mundial.

La mandataria mexicana tenía previsto un encuentro bilateral con el primer ministro Mark Carney antes del evento; sin embargo, la reunión no se concretó debido a que la presidenta decidió permanecer durante todo el sorteo y participar plenamente en las actividades programadas con la y los demás jefes de Estado.

Fue hasta el cierre del evento, pasadas las actividades oficiales y tras la dinámica protocolaria, cuando se dio paso al encuentro trilateral. La reunión es descrita como breve.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]