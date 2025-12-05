Mundial 2026: EN VIVO – Minuto a Minuto – Sorteo de la Copa del Mundo

El sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington DC, la capital de Estados Unidos, en punto de las 11 horas tiempo del centro de la Ciudad de México

42 de las 48 selecciones que estarán en el Mundial conocerán en qué grupos estarán ubicadas y cuáles serán sus rivales.

Los últimos seis invitados se confirmarán en el mes de marzo, dos llegarán del Repechaje Intercontinental y cuatro del Repechaje de Europa.

Cada uno de los países se encuentra ubicado en uno de los cuatro bombos, de acuerdo con el Ranking FIFA.

Lee También Los pasos para entender el Sorteo Final de la FIFA, rumbo al Mundial 2026

Las anfitrionas, México, Estados Unidos y Canadá forman parte del Bombo 1 y serán identificadas con diferente color, verde para México, rojo para Canadá y azul para Estado Unidos. De igual forma es un hecho que México estará en el Grupo A, Estados Unidos en el D y Canadá en el B.

Además, estarán acompañadas en el Bombo 1 por España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasi, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, las mejores clasificadas en el último Ranking FIFA, es decir, el de noviembre.

Cabe resaltar que selecciones de la misma confederación no podrán ser ubicadas en el mismo grupo, con excepción de las representantes de la UEFA, por lo que habrá cuatro secciones con dos países europeos.

Cómo innovación, la FIFA decidió que las mejores ranqueados no se enfrenten hasta una hipotética final para garantizar el equilibrio competitivo. Es de que España y Argentina serán ubicadas en llaves opuestas, así como Francia e Inglaterra.

De igual forma, es importante mencionar que México inaugurará el Mundial 2026 ante una de las selecciones que se encuentran ubicadas en el Bombo 3.

Es decir, Australia, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Noruega, Paraguay o Túnez serán los rivales de la Selección Mexicana en el partido abrirá la próxima Copa del Mundo.

Lee También Copa del Mundo 2026: Horario y canales para ver EN VIVO el Sorteo del Mundial este viernes 5 de diciembre

Sigue aquí el minuto a minuto del Sorteo de la Copa del Mundo de 2026

👋 @SHAQ



Visit https://t.co/zJTWWlvUsi to find out where you can watch the Draw in your territory. pic.twitter.com/gCImTmDGpt — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 5, 2025

¡Más de 600 medios!



Así las cosas previo al Sorteo Final de la Copa del Mundo 🥶❄️ pic.twitter.com/A4dqZ5syTn — Universal Deportes (@UnivDeportes) December 5, 2025