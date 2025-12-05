Más Información

Mundial 2026: EN VIVO – Minuto a Minuto – Sorteo de la Copa del Mundo

Mundial 2026: EN VIVO – Minuto a Minuto – Sorteo de la Copa del Mundo

México, la Selección con más juegos inaugurales en Copas del Mundo; HOY conocerá su rival para el inicio del Mundial

México, la Selección con más juegos inaugurales en Copas del Mundo; HOY conocerá su rival para el inicio del Mundial

El Akron está “prácticamente listo”

El Akron está “prácticamente listo”

F1: ¿Qué necesita Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri para ser Campeones en el GP de Abu Dhabi?

F1: ¿Qué necesita Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri para ser Campeones en el GP de Abu Dhabi?

México conocerá HOY su grupo para el Mundial 2026; ¿le tocará un grupo fácil al Tricolor?

México conocerá HOY su grupo para el Mundial 2026; ¿le tocará un grupo fácil al Tricolor?

El sorteo de la se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington DC, la capital de Estados Unidos, en punto de las 11 horas tiempo del centro de la Ciudad de México

42 de las 48 selecciones que estarán en el Mundial conocerán en qué grupos estarán ubicadas y cuáles serán sus rivales.

Los últimos seis invitados se confirmarán en el mes de marzo, dos llegarán del Repechaje Intercontinental y cuatro del Repechaje de Europa.

Cada uno de los países se encuentra ubicado en uno de los cuatro bombos, de acuerdo con el Ranking FIFA.

Lee También

Las anfitrionas, México, Estados Unidos y Canadá forman parte del Bombo 1 y serán identificadas con diferente color, verde para México, rojo para Canadá y azul para Estado Unidos. De igual forma es un hecho que México estará en el Grupo A, Estados Unidos en el D y Canadá en el B.

Además, estarán acompañadas en el Bombo 1 por España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasi, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, las mejores clasificadas en el último Ranking FIFA, es decir, el de noviembre.

Cabe resaltar que selecciones de la misma confederación no podrán ser ubicadas en el mismo grupo, con excepción de las representantes de la UEFA, por lo que habrá cuatro secciones con dos países europeos.

Cómo innovación, la FIFA decidió que las mejores ranqueados no se enfrenten hasta una hipotética final para garantizar el equilibrio competitivo. Es de que España y Argentina serán ubicadas en llaves opuestas, así como Francia e Inglaterra.

De igual forma, es importante mencionar que México inaugurará el Mundial 2026 ante una de las selecciones que se encuentran ubicadas en el Bombo 3.

Es decir, Australia, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Noruega, Paraguay o Túnez serán los rivales de la en el partido abrirá la próxima Copa del Mundo.

Lee También

Sigue aquí el minuto a minuto del Sorteo de la Copa del Mundo de 2026

Universal Deportes 08:47 AM

Mundial 2026: EN VIVO – Minuto a Minuto – Sorteo de la Copa del Mundo

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS