Todos los grupos de México en la historia de los Mundiales; así le ha ido a la Selección Mexicana en los Sorteos
Este viernes comenzarán a rodar las pelotas en las tómbolas del Sorteo Final y la Selección Mexicana conocerá su destino en la Copa del Mundo 2026.
El Tricolor de Javier Aguirre inaugurará el Mundial el próximo 11 de junio en el estadio Azteca y mañana se conocerá al equipo con el que abrirán el telón de las actividades.
La de 2026 será la edición número 18 de Copa del Mundo que dispute la Selección Mexicana y será la octava ocasión que inaugure una justa mundialista.
A continuación dejamos todos los grupos de México en la historia de los Mundiales y la posición en la que quedaron; su primera victoria llegó en Chile 1962 (3-1 contra Checoslovaquia).
URUGUAY 1930
- Argentina 6
- Chile 4
- Francia 2
- México 0
BRASIL 1950
- Brasil 5
- Yugoslavia 4
- Suiza 3
- México 0
SUIZA 1954
- Brasil 3
- Yugoslavia 3
- Francia 2
- México 0
SUECIA 1958
- Suecia 5
- Gales 5
- Hungría 3
- México 1
CHILE 1962
- Brasil 5
- Checoslovaquia 3
- México 2
- España 2
INGLATERRA 1966
- Inglaterra 4
- Uruguay 4
- México 2
- Francia 1
MÉXICO 1970
- Unión Soviética 5
- México 5
- Bélgica 2
- El Salvador 0
ARGENTINA 1978
- Polonia 5
- Alemania Federal 4
- Túnez 3
- México 0
MÉXICO 1986
- México 5
- Paraguay 4
- Bélgica 3
- Irak 0
ESTADOS UNIDOS 1994
- México 4
- Irlanda 4
- Italia 4
- Noruega 4
FRANCIA 1998
- Países Bajos 5
- México 5
- Bélgica 3
- Corea del Sur 1
COREA-JAPÓN 2002
- México 7
- Italia 4
- Croacia 3
- Ecuador 3
ALEMANIA 2006
- Portugal 9
- México 4
- Angola 2
- Irán 1
SUDÁFRICA 2010
- Uruguay 7
- México 4
- Sudáfrica 4
- Francia 1
BRASIL 2014
- Brasil 7
- México 7
- Croacia 3
- Camerún 0
RUSIA 2018
- Suecia 6
- México 6
- Corea del Sur 3
- Alemania 3
QATAR 2022
Argentina 6
Polonia 4
México 3
Arabia Saudita 3
En siete veces ha estados en el mismo grupo que el anfitrión. En México 1986 fue la primera vez que el Tricolor finalizó líder del certamen.
