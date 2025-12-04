Todos los grupos de México en la historia de los Mundiales; así le ha ido a la Selección Mexicana en los Sorteos

Este viernes comenzarán a rodar las pelotas en las tómbolas del Sorteo Final y la Selección Mexicana conocerá su destino en la Copa del Mundo 2026.

El Tricolor de Javier Aguirre inaugurará el Mundial el próximo 11 de junio en el estadio Azteca y mañana se conocerá al equipo con el que abrirán el telón de las actividades.

La de 2026 será la edición número 18 de Copa del Mundo que dispute la Selección Mexicana y será la octava ocasión que inaugure una justa mundialista.

A continuación dejamos todos los grupos de México en la historia de los Mundiales y la posición en la que quedaron; su primera victoria llegó en Chile 1962 (3-1 contra Checoslovaquia).

URUGUAY 1930

Argentina 6

Chile 4

Francia 2

México 0

BRASIL 1950

Brasil 5

Yugoslavia 4

Suiza 3

México 0

SUIZA 1954

Brasil 3

Yugoslavia 3

Francia 2

México 0

SUECIA 1958

Suecia 5

Gales 5

Hungría 3

México 1

CHILE 1962

Brasil 5

Checoslovaquia 3

México 2

España 2

INGLATERRA 1966

Inglaterra 4

Uruguay 4

México 2

Francia 1

MÉXICO 1970

Unión Soviética 5

México 5

Bélgica 2

El Salvador 0

ARGENTINA 1978

Polonia 5

Alemania Federal 4

Túnez 3

México 0

MÉXICO 1986

México 5

Paraguay 4

Bélgica 3

Irak 0

ESTADOS UNIDOS 1994

México 4

Irlanda 4

Italia 4

Noruega 4

FRANCIA 1998

Países Bajos 5

México 5

Bélgica 3

Corea del Sur 1

COREA-JAPÓN 2002

México 7

Italia 4

Croacia 3

Ecuador 3

ALEMANIA 2006

Portugal 9

México 4

Angola 2

Irán 1

SUDÁFRICA 2010

Uruguay 7

México 4

Sudáfrica 4

Francia 1

BRASIL 2014

Brasil 7

México 7

Croacia 3

Camerún 0

RUSIA 2018

Suecia 6

México 6

Corea del Sur 3

Alemania 3

QATAR 2022

Argentina 6

Polonia 4

México 3

Arabia Saudita 3

En siete veces ha estados en el mismo grupo que el anfitrión. En México 1986 fue la primera vez que el Tricolor finalizó líder del certamen.