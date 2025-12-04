Pedro Caixinha es el nuevo Director Técnico de Bravos de Juárez

Luego de un semestre histórico, en el que lograron su primera clasificación a la Liguilla de la Liga MX, Bravos de Juárez sigue con el objetivo de sumar más éxitos en el futbol mexicano.

Con eso en mente, el equipo fronterizo ha hecho oficial la llegada a su banquillo del portugués Pedro Caixinha, quien se convertirá en el primer entrenador en dirigir al club juarense en su historia.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, la institución presumió al luso, quien llegará con todo su equipo de trabajo con miras a un importante Clausura 2026, teniendo su tercera experiencia en la Liga MX.

El extécnico de Santos Laguna y Cruz Azul firmó por los siguientes dos años, luego de una etapa por el Santos de Brasil, en la que pudo tener bajo sus órdenes a Neymar.

Bravos será el club número trece de Caixinha en su carrera, teniendo experiencia en la Copa Libertadores y la Europa League, misma que intentará plasmar con el club mexicano que busca ascender en la tabla general.