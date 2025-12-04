Jackie Nava ingresa al Salón de la Fama del Boxeo Internacional

El boxeo mexicano ha recibido este jueves una gran noticia: se dio a conocer el ingreso de la expugilista mexicana Jackie Nava al Salón de la Fama del Boxeo Internacional.

Luego de una gran trayectoria en los encordados, entregando todo en cada round, que la hizo convertirse en referente de la disciplina en el país, la tijuanense recibirá este reconocimiento en 2026, el fin de semana del 11 al 14 de junio, en Canastota, Nueva York.

Nava, quien ha sido una impulsora del boxeo femenil, ayudando a jóvenes y siendo inspiración para nuevas generaciones, peleó por última vez en octubre de 2022, cumpliendo el tiempo para poder ser elegible.

La “Princesa Azteca”, como era conocida en su carrera deportiva de más de dos décadas, terminó esa etapa de su vida con una marca de 40-4-4, 16 por la vía del nocaut, agradeciendo el gran honor de sumarse a la historia del boxeo.

"Estar en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional es uno de los reconocimientos más grandes que puedes alcanzar en el boxeo. Estar rodeada de grandes campeones y personalidades en el Salón de la Fama será de lo más destacado de mi carrera", mencionó.

Con la llegada de Jackie Nava, México sumará a su cuarta representante en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional, acompañando a Laura Serrano, Ana María Torres y Yésica “Kika” Chávez, quienes ya forman parte de la historia.