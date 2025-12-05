Más Información

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Trump elogia a Sheinbaum en TV Azteca; "tu Presidenta está haciendo un muy buen trabajo", dice

"Disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales"; Sheinbaum destaca cultura prehispánica durante sorteo

Por primera vez, Sheinbaum, Trump y Carney juntos; mandatarios coinciden en mismo escenario durante el sorteo de la FIFA

Militares de México y EU fortalecen seguridad en frontera ante Mundial 2026; realizan entrenamiento de seguridad

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Liberan productores agrícolas cruces fronterizos en Ciudad Juárez tras aprobación de la Ley de Aguas Nacionales

Suspenden apertura de juicio contra joven golpeada en marcha de la Generación Z; es acusada de tentativa de homicidio

Asistencia de Sheinbaum en sorteo del Mundial 2026 manda mensaje de certidumbre y confianza: Concanaco

Mundial 2026: “Vengo a representar muy orgullosa a la CDMX”, asegura Brugada desde Washington D.C.

Reportan desaparición del periodista Baruch Alejandro en Reynosa, Tamaulipas

Reportan dos sismos de baja magnitud al sur de Muna, Yucatán

El presidente fue galardonado el viernes con el nuevo Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo de la , añadiéndole un toque aún más trumpiano a la máxima cita del futbol.

Trump, quien ha hecho campaña abiertamente por el Premio Nobel de la Paz, era el gran favorito para ganar el recién creado premio de la FIFA. Trump y el presidente de la FIFA, , son aliados cercanos, e Infantino había dejado claro que pensaba que Trump debería haber ganado el Nobel por sus esfuerzos para negociar un alto el fuego en Gaza.

El presidente de Estados Unidos fue galardonado con el premio que Infantino describió como una “hermosa medalla para ti que puedes llevar a donde quieras”.

Al inicio de la ceremonia en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas, Trump se colocó rápidamente la medalla alrededor del cuello. El certificado que Infantino entregó a Trump reconoce al presidente de Estados Unidos por sus acciones para “promover la paz y la unidad en todo el mundo”.

“Esto es lo que queremos de un líder: un líder que se preocupa por la gente”, declaró Infantino. "Puedes hacer lo que quieras", le dijo Infantino a Trump.

Trump también recibió un trofeo de oro con su nombre que representa manos sosteniendo el mundo. El jerarca de la FIFA le dijo a Trump: “Este es tu premio, este es tu premio de paz”.

El presidente Donald Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el sorteo de la Copa Mundial de fútbol de 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. Foto: AP
Trump agradeció a su familia, incluida su esposa, la primera dama Melania Trump, y elogió a los líderes de las otras dos naciones anfitrionas: el primer ministro canadiense Mark Carney y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en sus breves comentarios, diciendo que la coordinación con los países ha sido “sobresaliente”.

“Este es verdaderamente uno de los grandes honores de mi vida”, expresó Trump.

Infantino ha hablado repetidamente sobre el fútbol como un unificador para el mundo, pero el premio es un alejamiento del enfoque tradicional del ente rector en el deporte.

"No necesito premios. Solo quiero salvar vidas": Trump

Trump dijo a los periodistas al llegar al Centro Kennedy para las Artes Escénicas que no sabía si iba a recibir el premio, y añadió: "No necesito premios. Solo quiero salvar vidas".

El presidente de la FIFA también estuvo presente el jueves en el recién renombrado Instituto de la Paz Donald J. Trump en Washington, donde Trump y los líderes de la República Democrática del Congo y Ruanda firmaron un acuerdo destinado a poner fin al conflicto en el este del Congo.

La FIFA ha descrito el premio como uno que recompensa a “individuos que han tomado acciones excepcionales y extraordinarias por la paz y al hacerlo han unido a personas de todo el mundo”.

El premio a Trump se otorgó durante una semana en la que su gobierno ha estado involucrado en gestiones diplomáticas para intentar poner fin a la guerra en Ucrania, mientras también está bajo escrutinio por ataques letales a presuntas embarcaciones de drogas en el Caribe. Al mismo tiempo, Trump ha endurecido su retórica contra los inmigrantes.

El Nobel de este año fue finalmente otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien dijo poco después de recibir el premio que lo estaba dedicando en parte a Trump por "su apoyo decisivo a nuestra causa".

