El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue galardonado este viernes con el recién creado Premio de la Paz de la FIFA, durante el sorteo del Mundial 2026.
Fue premiado por su "acción extraordinaria" para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania, según explicó el máximo organismo del fútbol.
Trump, que ha hecho campaña abiertamente para ganar el Premio Nobel de la Paz, era el gran favorito para ganar el recién creado premio de la FIFA.
Él y el presidente de la Federación, Gianni Infantino, son aliados cercanos, e Infantino había dejado en claro que pensaba que Trump debería haber ganado el Nobel por sus esfuerzos para negociar un alto el fuego en Gaza.
Trump llevaba una medalla alrededor de su cuello y estaba de pie cerca de un trofeo de oro en el escenario que representaba manos sosteniendo el mundo y llevaba su nombre.
Infantino se situó al otro lado del trofeo y elogió a Trump por sus esfuerzos para intentar resolver los conflictos globales. Dijo que Trump había trabajado para lograr la paz “a su manera, pero la obtuvo de una manera increíble”. Le aseguró a Trump: “Siempre puedes contar con mi apoyo”.
