Las altas temperaturas continúan en gran parte de México, por lo que contar con un ventilador eficiente puede marcar la diferencia entre pasar un día sofocante o disfrutar de un ambiente más fresco en casa.

Si buscas una opción funcional sin afectar tu presupuesto, Sam's Club tiene disponible un ventilador que destaca por su potencia, diseño y relación calidad-precio.

Te contamos cuáles son sus características, cuánto cuesta y por qué puede convertirse en una de las mejores compras para esta temporada de calor.

El ventilador efectivo para la temporada de calor

Ventilador de Torre Lasko Ultra Air 4 Velocidades

El Ventilador de Torre Lasko Ultra Air de 4 Velocidades es una opción pensada para quienes buscan mantener sus espacios frescos sin sacrificar comodidad ni espacio. Su diseño vertical y estilizado permite colocarlo fácilmente en habitaciones, salas u oficinas, mientras que su sistema oscilante distribuye el aire de manera uniforme para mejorar la sensación de frescura. Además, incorpora cuatro niveles de velocidad para adaptarse a diferentes necesidades y condiciones climáticas.

Entre sus principales ventajas destacan el control remoto, que facilita el ajuste de las funciones a distancia, y el temporizador electrónico programable de hasta ocho horas, ideal para utilizarlo durante la noche sin preocuparse por apagarlo manualmente. También cuenta con modo nocturno y operación silenciosa, características que han sido bien valoradas por usuarios que buscan descansar sin ruidos molestos.

Con una potencia de 54 W, voltaje de 120 V y una estructura de aproximadamente 1.20 metros de altura, este ventilador se presenta como una alternativa eficiente para combatir el calor sin incrementar significativamente el consumo eléctrico.

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