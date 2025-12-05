Más Información

Mundial 2026: Sheinbaum llega al Kennedy Center en Washington DC para el sorteo de la FIFA; se reunirá con Trump antes de la ceremonia

Ley de Aguas: Seguirá diálogo con transportistas y productores, asegura Segob; agradece a legisladores aprobación

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Ley de Aguas: Productores anuncian que concluyen movilizaciones; "volveremos a la carga con más fuerza y mejor organización"

Richard Gere elogia a Sheinbaum en la FIL; critica a Donald Trump

Consejo Mexicano de Negocios presenta 38 proyectos de inversión a Sheinbaum; pide menos trámites y más seguridad

¿Cuál es la agenda de Sheinbaum en su visita a Washington DC este 5 de diciembre?; alista reunión con Trump, Carney y migrantes

Aplanadora de Morena y aliados avalan Ley de Aguas; va al Ejecutivo

Mundial 2026: “Vengo a representar muy orgullosa a la CDMX”, asegura Brugada desde Washington D.C.

“El sistema les falla a niños y jóvenes reclutados”: Saskia Niño de Rivera

El presidente de Estados Unidos, , dijo que "creo que sí voy a tener con una reunión con los presidentes de México y Canadá". "Puede que sí", respondió.

A su llegada al Centro Kennedy, en Washington D. C., previo al sorteo del , el mandatario estadounidense también celebró que se lleva a cabo un "gran día".

Se prevé que Trump tenga un breve encuentro con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney. Añadió que "seguimos trabajando con Canadá y México".

Trump aseguró que tiene muy buenas relaciones con sus homólogos de México y de Canadá previo a reunirse con ambos dentro del programa del sorteo del Mundial de Fútbol de 2026, del que serán anfitriones los tres países.

"Nos vamos a reunir con ambos y nos estamos llevando muy bien. (...) Tenemos una reunión programada para algún momento después del evento. Hablaremos hoy. Nos llevamos muy bien", dijo Trump.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Claudia Sheinbaum, además del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Foto: especial
"¡Un gran día!"

"Es un gran día, y es un gran deporte... y estoy muy feliz de decir que ya hemos establecido el récord histórico de venta de entradas, mucho antes de que se patee el primer balón", añadió el mandatario.

"Hemos trabajado muchísimo en el Centro Kennedy. También hemos trabajado mucho, pueden ver qué tan precioso está el lugar. Hemos hecho un gran trabajado de renovación; en 3 o 4 meses vamos a estar listos".

