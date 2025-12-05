El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "creo que sí voy a tener con una reunión con los presidentes de México y Canadá". "Puede que sí", respondió.

A su llegada al Centro Kennedy, en Washington D. C., previo al sorteo del Mundial 2026, el mandatario estadounidense también celebró que se lleva a cabo un "gran día".

Se prevé que Trump tenga un breve encuentro con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney. Añadió que "seguimos trabajando con Canadá y México".

Trump aseguró que tiene muy buenas relaciones con sus homólogos de México y de Canadá previo a reunirse con ambos dentro del programa del sorteo del Mundial de Fútbol de 2026, del que serán anfitriones los tres países.

"Nos vamos a reunir con ambos y nos estamos llevando muy bien. (...) Tenemos una reunión programada para algún momento después del evento. Hablaremos hoy. Nos llevamos muy bien", dijo Trump.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Claudia Sheinbaum, además del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Foto: especial

"¡Un gran día!"

"Es un gran día, y es un gran deporte... y estoy muy feliz de decir que ya hemos establecido el récord histórico de venta de entradas, mucho antes de que se patee el primer balón", añadió el mandatario.

"Hemos trabajado muchísimo en el Centro Kennedy. También hemos trabajado mucho, pueden ver qué tan precioso está el lugar. Hemos hecho un gran trabajado de renovación; en 3 o 4 meses vamos a estar listos".

Lee también ¿Cuál es la agenda de Sheinbaum en su visita a Washington este 5 de diciembre?; alista reunión con Trump, Carney y migrantes

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc