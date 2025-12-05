Washington, DC— En un hecho inédito, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, coincidieron este viernes en un mismo escenario público durante el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará de manera conjunta entre los tres países.

El encuentro tuvo lugar en el emblemático John F. Kennedy Center en Washington DC, donde los tres mandatarios participaron en una dinámica dirigida por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Frente a los reflectores, los líderes simularon extraer una pelota del bombo del sorteo; en cada caso, el papel revelado correspondió al nombre de su país, un gesto simbólico de la triple sede del torneo.

En su turno, la Presidenta de México tomó la pelota del bombo, sacó el papel con el nombre de nuestro país y gritó "¡Viva México!", seguida de aplausos de los asistentes al evento.

Antes de la dinámica, la presidenta Sheinbaum ofreció un breve mensaje en el que destacó el papel histórico de México en el futbol mundial y la relevancia del torneo para el país.

“Estamos orgullosos, orgullosa, de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, mágico, y millones visitarán el país. Quiero decir que tenemos un país extraordinario y algo especial, nosotros disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales”, expresó ante los asistentes.

Los saludos presidenciales

En el escenario también se registró un gesto diplomático que no pasó inadvertido.

Al iniciar el evento, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, saludó de mano a la mandataria mexicana; sin embargo, el presidente Trump no hizo lo mismo, pese a encontrarse a pocos pasos de Sheinbaum. Aun así, los tres posaron juntos para las cámaras en un ambiente protocolario.

Al terminar la dinámica, los tres mandatarios volvieron al balcón principal del teatro, en esta ocasión se saludaron y se sentaron juntos. Sheinbaum y Trump han intercambiado palabras mientras se lleva acabó el evento.

Sheinbaum, Trump y Carney sentados uno al lado del otro. Foto: Salvador Corona / EL UNIVERSAL

