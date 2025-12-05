Al confirmar su participación en el sorteo para definir los grupos de la Copa FIFA 2026, en Washington, D.C., la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció reuniones breves con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional reaccionó al planteamiento que hizo anteayer el presidente Trump sobre que su país buscará dejar atrás el T-MEC y buscar otro acuerdo comercial para Norteamérica, y dijo que el acuerdo actual continuará.

La Mandataria federal informó que se trasladaría ayer mismo a Washington en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional para el sorteo de la definición de los grupos de la Copa FIFA 2026, a celebrarse hoy.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que asiste hoy al evento de la FIFA para estar los tres países en un escenario deportivo de paz. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Sheinbaum Pardo comentó que ante este evento prevé tener un pequeño encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, así como con connacionales en esa ciudad de Estados Unidos.

“Vamos a usar un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional por los tiempos de ida y vuelta, ya no nos daba la oportunidad (...). Dormimos en Washington en un hotel; vamos en la mañana al evento en el Kennedy Center.

“Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión, digo pequeña porque es de corto tiempo por el evento, con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney, y después del evento”, detalló la Mandataria federal.

Afirmó que lo que le mueve a conocer y reunirse por primera vez con Trump, y con Carney, es mostrar un símbolo de paz y amistad entre las tres naciones, así como poder acordar el rumbo de acuerdos comerciales.

“El estar los tres juntos es un símbolo, y además un símbolo de amistad, porque nosotros lo que queremos es paz y amistad entre nuestros pueblos y naciones.

“Eso es, digamos, lo que me mueve a ir es estar los tres países juntos en un escenario deportivo, de paz, unión, y al mismo tiempo tener la oportunidad de conocer en persona al presidente Trump y poder acordar hacia dónde continúa todo el proceso de acuerdos relacionados con el comercio”, expresó.

Reconoció que en México hay un pueblo que le gusta mucho el futbol: “Entonces, es un momento muy especial el Mundial. Somos el único país que ha vivido tres mundiales de futbol”.

Sheinbaum Pardo reaccionó también a los dichos del mandatario estadounidense, quien sugirió dejar el T-MEC y buscar un nuevo acuerdo con México y Canadá:“Digamos que tenemos el pendiente del tema comercial. Él también dice a veces, por eso no hay que tomar todo, porque dijo: ‘Termina el tratado’, pero en realidad no termina. Hay una revisión, pero no es cierto que termine el próximo año, pero bueno, en su visión, lo plantea de esta manera, pero también plantea que puede haber otro tratado, pero bueno, es parte de su forma de comunicar”, expresó.

Aseguró que México tiene los mejores acuerdos comerciales ante el incremento de tarifas de aranceles que hizo Estados Unidos con el mundo: “Seguimos teniendo una de las mejores posiciones, pero de todas maneras nosotros queremos avanzar en el tema de los automóviles, del acero, aluminio, porque ya culminamos con el tema de la revisión de 54 barreras no arancelarias”.

La idea, dijo, “es platicar un poco de esto con el presidente Trump” y reiteró que va a ser “una reunión muy breve”.

“El T-MEC es muy importante para los tres países y, además, es la garantía de la competitividad de esta región frente al mundo entero”, declaró la Presidenta.

Sobre la incursión de Estados Unidos en el Caribe y los amagos a Venezuela, Sheinbaum Pardo mencionó que Trump conoce la posición del gobierno de México: “Creemos que deben respetarse las leyes internacionales y la soberanía de los pueblos y su autodeterminación”.

También reiteró que no se permitirán acciones unilaterales ante ofertas de Trump contra grupos de la delincuencia. Destacó que hay un entendimiento con principios como la no intervención, la cooperación sin subordinación y la soberanía de los territorios.

Recordó que la próxima semana se llevará a cabo una reunión de seguridad en nuestro país entre autoridades mexicanas y estadounidenses.