Mundial 2026: Así quedaron todos los grupos de la Copa del Mundo

Más Información
Claudia Sheinbaum durante el Sorteo del Mundial 2026: Nosotros disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales
México ya conoce su panorama rumbo a la Copa del Mundo 2026, esa que inaugurará el próximo 11 de junio ante la Selección de Sudáfrica en el que llevará por nombre Estadio Ciudad de México. El Grupo A lo completan Corea del Sur y Ganador del Playoff 4 UEFA (Dinamarca, Irlanda, Chequia y Macedonia del Norte).
Por primera vez en la historia el Mundial estará conformado por 48 selecciones, 12 grupos y una fase final que iniciará desde la ronda de los dieciseisavos de final. Además de los dos mejores de cada sector, clasificarán los mejores ocho terceros lugares.
A continuación, podrás repasar cómo quedaron todos los Grupos para la próxima Copa del Mundo, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.
Lee también: México, la Selección con más juegos inaugurales en Copas del Mundo; HOY conocerá su rival para el inicio del Mundial
Los Grupos del Mundial 2026
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- Ganador del Playoff D UEFA (Dinamarca, Irlanda, Chequia y Macedonia del Norte)
Grupo B
- Canadá
- Catar
- Suiza
- Ganador Playoff A UEFA
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Playoff UEFA C
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Suiza
- Playoff UEFA B
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Noruega
- Ganador Playoff 2
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- Ganador Playoff 1
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Colombia
- Ghana
- Panamá
Noticias según tus intereses
[Publicidad]