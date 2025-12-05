Más Información

Mundial 2026: Así quedaron todos los grupos de la Copa del Mundo

Conoce el grupo de México en el Mundial 2026; estos serán los rivales de la Selección Mexicana

Claudia Sheinbaum durante el Sorteo del Mundial 2026: Nosotros disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales

Mundial 2026: EN VIVO – Minuto a Minuto – Sorteo de la Copa del Mundo

México, la Selección con más juegos inaugurales en Copas del Mundo; HOY conocerá su rival para el inicio del Mundial

México ya conoce su panorama rumbo a la Copa del Mundo 2026, esa que inaugurará el próximo 11 de junio ante la Selección de Sudáfrica en el que llevará por nombre Estadio Ciudad de México. El Grupo A lo completan Corea del Sur y Ganador del Playoff 4 UEFA (Dinamarca, Irlanda, Chequia y Macedonia del Norte).

Por primera vez en la historia el Mundial estará conformado por 48 selecciones, 12 grupos y una fase final que iniciará desde la ronda de los dieciseisavos de final. Además de los dos mejores de cada sector, clasificarán los mejores ocho terceros lugares.

A continuación, podrás repasar cómo quedaron todos los Grupos para la próxima Copa del Mundo, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Los Grupos del Mundial 2026

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • Corea del Sur
  • Ganador del Playoff D UEFA (Dinamarca, Irlanda, Chequia y Macedonia del Norte)

Grupo B

  • Canadá
  • Catar
  • Suiza
  • Ganador Playoff A UEFA

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • Playoff UEFA C

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • Suiza
  • Playoff UEFA B

Grupo G

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudita
  • Uruguay

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • Noruega
  • Ganador Playoff 2

Grupo J

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • Ganador Playoff 1
  • Uzbekistán
  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Colombia
  • Ghana
  • Panamá
Grupos del Mundial 2026 / Foto: AFP
