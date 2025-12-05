México, la Selección con más juegos inaugurales en Copas del Mundo; HOY conocerá su rival para el inicio del Mundial

Washington.— La Selección Mexicana conocerá hoy el grupo que tendrá en el Mundial 2026 y el gran interés está en saber cuál será su rival para inaugurar el evento, sobre la cancha del estadio Banorte.

La del siguiente año, será la octava ocasión que el Tricolor arranque las actividades en una justa mundialista. La más reciente vez que inauguró el gran torneo futbolístico fue en Sudáfrica 2010, cuando empató a un gol frente a los anfitriones.

Ningún otro representativo ha levantado la cortina en una Copa del Mundo tantas veces como el Tricolor, que esta vez será anfitrión por tercera ocasión en la historia, lo que también le permitirá protagonizar un hito.

En los Mundiales de Uruguay 1930, Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962, México 1970 y Sudáfrica 2010, la Selección Nacional ha protagonizado el encuentro que sirve para abrir las actividades del certamen.

Lamentablemente para el combinado mexicano, inaugurar una Copa del Mundo nunca ha significado buen augurio. De las siete veces que lo ha hecho, ha perdido en cinco.

Eso sí, las únicas dos en las que no cayó son las más recientes: México 1970 y Sudáfrica 2010.

En Uruguay 1930, sucumbió 4-1 frente a Francia; en Brasil 1950 y Suiza 1954, fue goleado 4-0 y 5-0, respectivamente, por la Canarinha. Cuatro años después, la anfitriona Suecia lo venció 3-0. En la edición de Chile 1962, Brasil volvió a ser el rival y también perdió (2-0).

En México 1970, empató sin goles con la Unión Soviética, mientras que en Sudáfrica 2010 igualó a uno con los locales.

En el Mundial México 1986, el combinado nacional no fue el encargado de disputar el primer duelo, honor que correspondió al entonces campeón Italia.

El 11 de junio, en el estadio Ciudad de México, el cuadro de Javier Aguirre volverá a inaugurar un Mundial. El rival lo conocerá este día y en el siguiente torneo de la FIFA buscará ganar, al fin, en un encuentro inaugural.