Después de que Salma Hayek asistió a la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la actriz mexicana no acudió en su representación.

En su conferencia mañanera de este viernes 12 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que la también productora de cine “fue una invitada de la FIFA”.

“Yo no decidí eso, fue una invitada de la FIFA, Salma Hayek fue una invitada de la FIFA y no iba con la representación ni de la presidenta. Digo, claro, es una gran representante de México Salma. Todas y todos los mexicanos queremos mucho a Salma Hayek, ha hecho películas maravillosas, es una gran representante en Hollywood, es una embajadora de México en el mundo (...).

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Salma Hayek fungió como la Embajadora Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL.

“En particular, en ese evento, pues fue una invitación de la FIFA”, declaró la Mandataria federal.

“Es una decisión de la FIFA, en un evento de la FIFA”, insistió Claudia Sheinbaum al señalar que la Federación es la que toma las decisiones en sus eventos.

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“No fue el presidente Trump, no fue el primer ministro Carney, fue una decisión de la FIFA de quién puede representar a los países y Salma representa muy bien a México”, agregó.

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