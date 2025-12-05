Más Información

Mundial 2026: EN VIVO – Minuto a Minuto – Sorteo de la Copa del Mundo

Mundial 2026: EN VIVO – Minuto a Minuto – Sorteo de la Copa del Mundo

Mundial 2026: Sheinbaum llega al Kennedy Center en Washington DC para el sorteo de la FIFA; se reunirá con Trump antes de la ceremonia

Mundial 2026: Sheinbaum llega al Kennedy Center en Washington DC para el sorteo de la FIFA; se reunirá con Trump antes de la ceremonia

Ley de Aguas: Seguirá diálogo con transportistas y productores, asegura Segob; agradece a legisladores aprobación

Ley de Aguas: Seguirá diálogo con transportistas y productores, asegura Segob; agradece a legisladores aprobación

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Muere Eduardo Manzano, actor y comediante mexicano integrante de "Los Polivoces"

Muere Eduardo Manzano, actor y comediante mexicano integrante de "Los Polivoces"

Ley de Aguas: Productores anuncian que concluyen movilizaciones; "volveremos a la carga con más fuerza y mejor organización"

Ley de Aguas: Productores anuncian que concluyen movilizaciones; "volveremos a la carga con más fuerza y mejor organización"

Washington, D.C..– La presidenta de México, , arribó este viernes al , para participar en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

La mandataria asiste como jefa de Estado de uno de los tres países anfitriones y se espera que, antes del inicio de la ceremonia, sostenga un breve encuentro cara a cara con el presidente estadounidense, .

Según fuentes diplomáticas, la conversación será corta y estará centrada en temas de logística, cooperación y coordinación trilateral rumbo al .

Lee también

Tras concluir el sorteo, Sheinbaum tiene agendado reunirse con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para revisar la agenda común entre ambos países.

A las 12:00 horas, la presidenta participará en el sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026, que se llevará a cabo en el C entro Kennedy de Washington, D.C.

A las 13:35 horas, Sheinbaum llegará al Instituto Cultural Mexicano, donde continuará con su agenda.

Lee también

Cinco minutos más tarde, a las 13:40 horas, sostendrá un almuerzo privado con miembros de su equipo y representantes mexicanos en Washington.

A las 14:45 horas, la mandataria encabezará un encuentro privado con personas líderes de la comunidad mexicana residentes en Washington, Virginia y Maryland.

Durante esta reunión, ofrecerá un mensaje y participará en un diálogo abierto moderado por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]