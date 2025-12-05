Mundial 2026: así es el Kennedy Center, recinto de Washington donde se llevará a cabo el Sorteo Final

Este 5 de diciembre, se llevará a cabo el Sorteo Final de la Copa del Mundo 2026 en el Centro John F. Kennedy, en Washington DC, donde la Selección Mexicana de Futbol conocerá su destino.

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA México, Canadá y Estados Unidos no solo reunirá a las mejores selecciones del planeta, sino que también tendrá como escenario uno de los recintos culturales más emblemáticos de Estados Unidos.

The red carpet is delivered prior to the final draw for the 2026 soccer World Cup at the Kennedy Center in Washington, Thursday, Dec. 4, 2025. (AP Photo/Chris Carlson)

¿Cómo es el Kennedy Center?

De acuerdo con el sitio oficial del recinto, en 1958, el presidente Dwight D. Eisenhower firmó una ley bipartidista que creaba un Centro Cultural Nacional en la capital del país. Más tarde, en noviembre de 1962, el presidente John F. Kennedy y su esposa lanzaron una campaña de recaudación de fondos de 30 millones de dólares para la construcción del Centro. El expresidente Eisenhower y su esposa, Mamie, participaron en el evento, lo que demostró el apoyo bipartidista a un centro de artes escénicas de talla mundial en Washington D. C.

Foto: Kennedy Center

Aunado a ello, en 1963, el presidente Kennedy firmó una ley para extender el plazo de recaudación de fondos para el Centro. Dos meses después del asesinato del presidente Kennedy, mediante una ley del Congreso promulgada por el presidente Lyndon B. Johnson el 23 de enero de 1964, el Centro Cultural Nacional fue designado monumento viviente al presidente John F. Kennedy. Esta ley reconoció la dedicación del presidente Kennedy al avance de las artes escénicas en Estados Unidos.

La misión del Centro, establecida en su estatuto de autorización, consiste en presentar música clásica y contemporánea, ópera, teatro, danza y otras artes escénicas de Estados Unidos.

Foto: Kennedy Center

Para cumplir su misión como centro cultural de la nación, el Centro Kennedy presenta arte de talla mundial de los artistas que definen nuestra cultura actual, ofrece importantes oportunidades de educación artística en todo el país y encarna los ideales del presidente Kennedy en todas las actividades del Centro que se realizan en el monumento viviente.

También te interesará:

Baño con aroma de lujo: así preparan los hoteles su ambientador casero

Última venta nocturna Liverpool 2025: ¿cuándo empieza y qué descuentos habrá?

Navidad 2025: 3 recetas saludables para la cena navideña

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr