La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en su conferencia matutina de este jueves 4 de diciembre que viajará a Washington durante la tarde-noche, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, para el sorteo de la FIFA 2026 en el Kennedy Center. Allí, la mandataria federal perfila sostener un pequeño encuentro con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá: Donald Trump y Mark Carney, respectivamente.

Pese a que la dupla Sheinbaum-Trump ha sostenido múltiples llamadas telefónicas en el pasado sobre temas arancelarios, migratorios y de seguridad, esta reunión protocolaria representaría el primer diálogo presencial entre ambos jefes de Estado.

Este es un recuento de los viajes internacionales que ha tenido la Presidenta de la República desde que asumió la titularidad del Ejecutivo Federal el pasado 1 de octubre de 2024.

Rumbo al G20 en Brasil, Sheinbaum se reúne con canciller de Panamá

El 17 de noviembre de 2024, la presidenta Sheinbaum Pardo tomó un vuelo comercial rumbo a Río de Janeiro, Brasil, donde tenía agendado participar en la Cumbre de Líderes del G20.

Durante su escala, la mandataria federal se reunió con el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá. En el encuentro también estuvo presente el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá el 17 de noviembre de 2024 rumbo a la Cumbre G20 en Brasil. Foto: Especial

Sheinbaum acude al G20 en Brasil, su primera gira internacional como Presidenta

El 18 de noviembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante miembros del G20 una propuesta para crear un fondo mundial con el objetivo de destinar el 1% del gasto militar para poner en marcha el “programa de reforestación más grande de la historia”. Allí, detalló que este plan recaudaría 24 mil millones de dólares al año para reforestar 15 millones de hectáreas.

Durante su participación, resaltó la necesidad de mitigar los daños del calentamiento global y de restaurar el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza.

En esta reunión de líderes de Estado, sostuvo encuentros con sus homólogos Gustavo Petro, de Colombia; Xi Jinping, de China; Lula da Silva, de Brasil; Justin Trudeau, de Canadá; Emmanuel Macron, de Francia; Gabriel Boric, de Chile y Yoon Suk Yeol, de Corea del Sur, entre otros.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Chile, Gabriel Boric Font, y Colombia, Gustavo Petro Urrego. Foto: Tomada de la cuenta de X de @Claudiashein

Sheinbaum acude a la Celac en Honduras

El 9 de abril de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum llegó a la IX Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en Tegucigalpa, Honduras. La mandataria acudió acompañada por De la Fuente y Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia.

En el encuentro, la titular del Ejecutivo propuso que se organice la Cumbre por el Bienestar Económico de América Latina y El Caribe, “para hace realidad una mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a nuestras soberanías”.

“Como la primera mujer Presidenta de México, un país extraordinario, con un pueblo glorioso, les comparto que en México hemos aprendido que, frente a la adversidad, siempre la esperanza, y la esperanza hoy es la unidad”, dijo durante su discurso.

En la Celac, sostuvo encuentros con líderes de Estado como Xiomara Castro, de Honduras; Yamandú Orsi, de Uruguay; Bernardo Arévalo, de Guatemala; Lula da Silva, de Brasil y Gustavo Petro, de Colombia.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homóloga hondureña, Xiomara Castro, durante la pasada IX Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en Tegucigalpa, Honduras. Foto: Especial

Sheinbaum acude al G7 en Canadá... sin reunión con Trump

El 17 de junio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum acudió a la plenaria de la 51 Cumbre de Líderes del G7, en Kananaskis, Canadá. En el evento internacional, tenía programada una reunión de una hora con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no se pudo concretar.

La vocera de la Casa Blanca informó un día antes, el 16 de junio, que el presidente Trump abandonaría la Cumbre del G7 tras haber firmado un acuerdo comercial con Reino Unido, debido a la situación bélica en Medio Oriente.

Desde Canadá, la mandataria federal a que el G7 no fuera solo una reunión de potencias, sino un “espacio de responsabilidad compartida, porque el poder no se mide solo por lo que se tiene, sino por lo que se hace con él”.

Allí, Sheinbaum Pardo sostuvo reuniones con sus homólogos Mark Carney, de Canadá; Narendra Modi, de India; Lula da Silva, de Brasil; Lee Jae-myung, de Corea del Sur; Cyril Ramaphosa, de Sudáfrica y Ursula von der Leyen, de la Comisión Europea.

Foto oficial de la Cumbre de Líderes del G7 en la que participa Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Especial

Sheinbaum se reúne en Guatemala con presidente Arévalo

El 15 de agosto de 2025, la presidenta Sheinbaum Pardo llegó al departamento de Petén, Guatemala, para sostener una reunión con el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, sobre seguridad y migración.

Posteriormente, ambos jefes de Estado se reunieron en Calakmul, con el primer ministro de Belice, John Briceño, donde se anunció el Corredor Biocultural Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México.

Foto: Salvador Corona / EL UNIVERSAL

