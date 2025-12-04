Vía remota, desde su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de entrega de escrituras de 144 viviendas a familias que fueron reubicadas, tras el derrumbe del cerro del Chiquihuite, ocurrido en septiembre de 2021, que dejó 4 muertos.

Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), destacó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la coordinación Nacional de Protección Civil a encontrar las alternativas para reubicar a las familias que estaban en situación de riesgo.

Indicó que con diálogo permanente con las familias se logró esta reubicación en la alcaldía Gustavo A. Madero.

"Fue un proceso lento, nos tardamos un poco, fue complicado y siempre contamos con el apoyo de usted como jefa de Gobierno (de la CDMX), después con nuestra jefa de Gobierno actual, Clara Brugada, y logramos concluir estas 354 viviendas: 200 ubicadas en Tlalnepantla y estas 144 nuevas viviendas de la Ciudad de México".

Rodrigo Chávez Contreras, titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), detalló que estas 144 viviendas de 65 metros cuadrados cuentan con todos los servicios en un predio de más de 3 mil metros.

Al tomar la palabra, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que con sus escrituras en mano se demuestra que los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación cumplen con sus promesas.

"Se está haciendo realidad un sueño. Fueron reubicados por un momento tan difícil que vivieron de riesgo y tiene una construcción maravillosa. Hoy tienen escrituras y le agradecemos mucho, Presidenta. Los gobiernos de la Transformación cumplen", dijo.

