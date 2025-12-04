Agricultores de siete estados ahorcan carreteras

Más Información
San Lázaro aprueba en lo general Ley de Aguas en México; imponen multas y sanciones por ceder concesiones de agua
Senado recibe iniciativa para jornada laboral de 40 horas; buscan una vida laboral más "justa y digna", dice Laura Itzel
Productores de Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, Veracruz, Puebla y Tlaxcala retomaron los bloqueos en carreteras y puentes fronterizos para protestar contra la Ley Nacional de Aguas.
Por la mañana, agricultores de la región noroeste de Chihuahua bloquearon los puentes internacionales de carga en Ciudad Juárez: Córdova-Américas, Zaragoza y Jerónimo-Santa Teresa.
Ariel Reich, del municipio de Galeana, dijo a EL UNIVERSAL que “el pasado martes vieron un avance de los legisladores y la comisión de agricultores que negocian la ley en la Ciudad de México, pero ayer vieron que las negociaciones no avanzan y no son favorables para ellos”.
Aseguró que continuarán con el bloqueo hasta que se tenga una negociación favorable en el tema del agua, ya que asegura se afecta directamente su patrimonio y sus tierras.
En un recorrido realizado por el puente internacional Córdova-Américas se observó a decenas de transportistas varados esperando para poder cruzar a Estados Unidos sus mercancías.
En Guanajuato, los cierres eran en las carreteras federales 57, 37, 90, 45D y 45 libre de Guanajuato; en caravanas avanzan a bordo de tractores hacia la Ciudad de México. Ayer partieron a vuelta de rueda desde diversos puntos del centro, norte y sur de la entidad en un solo carril, lo que provocó caos vial.
Los campesinos expusieron que con la nueva ley corren el riesgo de que les quiten concesiones: “Sin agua ya no podremos sembrar, ¿cómo vamos a producir?”, dijo Juan Domínguez.
Expusieron que están en crisis por los precios injustos de maíz y sorgo, altos costos del diesel y energía y ahora el gobierno les quiere quitar el agua.
“Con esa Ley de Aguas estamos perdidos”, remató Cipriano, ejidatario leonés.
Docenas de productores agrícolas mantenían bloqueos sobre la autopista Puebla-Veracruz, a la altura de los municipios de Palmar de Bravo y Quecholac.
Agricultores de Puebla, Tlaxcala y Veracruz cerraron los dos carriles de circulación, lo que provocó que miles de autos particulares y camiones de carga quedaran varados.
En Zacateas, los productores bloquearon carreteras porque, acusaron, no hay certeza sobre las negociaciones que se realizan en la Ciudad de México.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]