Agricultores de siete estados ahorcan carreteras

Productores de Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, Veracruz, Puebla y Tlaxcala retomaron los bloqueos en carreteras y puentes fronterizos para protestar contra la Ley Nacional de Aguas.

Por la mañana, agricultores de la región noroeste de Chihuahua bloquearon los puentes internacionales de carga en Ciudad Juárez: Córdova-Américas, Zaragoza y Jerónimo-Santa Teresa.

Ariel Reich, del municipio de Galeana, dijo a EL UNIVERSAL que “el pasado martes vieron un avance de los legisladores y la comisión de agricultores que negocian la ley en la Ciudad de México, pero ayer vieron que las negociaciones no avanzan y no son favorables para ellos”.

Aseguró que continuarán con el bloqueo hasta que se tenga una negociación favorable en el tema del agua, ya que asegura se afecta directamente su patrimonio y sus tierras.

En un recorrido realizado por el puente internacional Córdova-Américas se observó a decenas de transportistas varados esperando para poder cruzar a Estados Unidos sus mercancías.

En Guanajuato, los cierres eran en las carreteras federales 57, 37, 90, 45D y 45 libre de Guanajuato; en caravanas avanzan a bordo de tractores hacia la Ciudad de México. Ayer partieron a vuelta de rueda desde diversos puntos del centro, norte y sur de la entidad en un solo carril, lo que provocó caos vial.

Los campesinos expusieron que con la nueva ley corren el riesgo de que les quiten concesiones: “Sin agua ya no podremos sembrar, ¿cómo vamos a producir?”, dijo Juan Domínguez.

Expusieron que están en crisis por los precios injustos de maíz y sorgo, altos costos del diesel y energía y ahora el gobierno les quiere quitar el agua.

“Con esa Ley de Aguas estamos perdidos”, remató Cipriano, ejidatario leonés.

Docenas de productores agrícolas mantenían bloqueos sobre la autopista Puebla-Veracruz, a la altura de los municipios de Palmar de Bravo y Quecholac.

Agricultores de Puebla, Tlaxcala y Veracruz cerraron los dos carriles de circulación, lo que provocó que miles de autos particulares y camiones de carga quedaran varados.

En Zacateas, los productores bloquearon carreteras porque, acusaron, no hay certeza sobre las negociaciones que se realizan en la Ciudad de México.