Más Información

Senado recibe terna de Sheinbaum para titularidad de la FGR; Ernestina Godoy, entre las candidatas

Senado recibe terna de Sheinbaum para titularidad de la FGR; Ernestina Godoy, entre las candidatas

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas

Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

Campesinos inician bloqueos en San Lázaro por Ley Nacional de Agua; buscan entregar pliego petitorio a diputados

Campesinos inician bloqueos en San Lázaro por Ley Nacional de Agua; buscan entregar pliego petitorio a diputados

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

EU inicia audiencias públicas del T-MEC en las que participarán 10 mexicanos de diferentes sectores

EU inicia audiencias públicas del T-MEC en las que participarán 10 mexicanos de diferentes sectores

Alrededor de 100 tractores conforman la caravana de productores agrícolas que llegó esta mañana a la Cámara de Diputados para protestar en contra de la reforma a la Ley de Aguas, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Campesinos bloquean la Cámara de Diputados en protesta por la reforma a la Ley Nacional de Aguas que se debatirá esta mañana en comisiones en la Ciudad de México, el 3 de diciembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Campesinos bloquean la Cámara de Diputados en protesta por la reforma a la Ley Nacional de Aguas que se debatirá esta mañana en comisiones en la Ciudad de México, el 3 de diciembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Campesinos bloquean la Cámara de Diputados en protesta por la reforma a la Ley Nacional de Aguas que se debatirá esta mañana en comisiones en la Ciudad de México, el 3 de diciembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Campesinos bloquean la Cámara de Diputados en protesta por la reforma a la Ley Nacional de Aguas que se debatirá esta mañana en comisiones en la Ciudad de México, el 3 de diciembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Campesinos bloquean la Cámara de Diputados en protesta por la reforma a la Ley Nacional de Aguas que se debatirá esta mañana en comisiones en la Ciudad de México, el 3 de diciembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Campesinos bloquean la Cámara de Diputados en protesta por la reforma a la Ley Nacional de Aguas que se debatirá esta mañana en comisiones en la Ciudad de México, el 3 de diciembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Campesinos bloquean la Cámara de Diputados en protesta por la reforma a la Ley Nacional de Aguas que se debatirá esta mañana en comisiones en la Ciudad de México, el 3 de diciembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Campesinos bloquean la Cámara de Diputados en protesta por la reforma a la Ley Nacional de Aguas que se debatirá esta mañana en comisiones en la Ciudad de México, el 3 de diciembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Campesinos bloquean la Cámara de Diputados en protesta por la reforma a la Ley Nacional de Aguas que se debatirá esta mañana en comisiones en la Ciudad de México, el 3 de diciembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Campesinos bloquean la Cámara de Diputados en protesta por la reforma a la Ley Nacional de Aguas que se debatirá esta mañana en comisiones en la Ciudad de México, el 3 de diciembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Campesinos bloquean la Cámara de Diputados en protesta por la reforma a la Ley Nacional de Aguas que se debatirá esta mañana en comisiones en la Ciudad de México, el 3 de diciembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Campesinos bloquean la Cámara de Diputados en protesta por la reforma a la Ley Nacional de Aguas que se debatirá esta mañana en comisiones en la Ciudad de México, el 3 de diciembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]