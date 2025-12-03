Más Información
Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas
Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico
Campesinos inician bloqueos en San Lázaro por Ley Nacional de Agua; buscan entregar pliego petitorio a diputados
Alrededor de 100 tractores conforman la caravana de productores agrícolas que llegó esta mañana a la Cámara de Diputados para protestar en contra de la reforma a la Ley de Aguas, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Campesinos bloquean la Cámara de Diputados en protesta por la reforma a la Ley Nacional de Aguas que se debatirá esta mañana en comisiones en la Ciudad de México, el 3 de diciembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
