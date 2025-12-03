Docenas de productores agrícolas mantienen un bloqueo sobre la autopista Puebla-Veracruz, a la altura de los municipios poblanos de Palmar de Bravo y Quecholac, en protesta por reformas a la Ley General de Aguas.

Los campesinos cerraron con tractores desde ayer martes la importante vía de comunicación y la mantienen cerrada la mañana de hoy al considerar que dicha reforma legal afectará el acceso del agua en las comunidades rurales.

Lee también Médicos y enfermeras toman área de Gobierno del hospital del ISSSTE en Tehuantepec, Oaxaca; acusan que autoridades no entregaron plazas

Los productores, provenientes de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, cerraron los dos carriles de circulación, lo que ha provocado que miles de autos particulares y camiones de carga hayan quedado varados.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) habilitó accesos para ingresar a la carretera federal e intentar desalojar el tráfico, sin embargo, son filas de varios kilómetros los que se acumulan en la zona.

Foto: Especial

Autoridades han pedido a los usuarios tomar vías alternas y salir con tiempo suficiente para dirigirse a sus destinos finales.

Los cierres carreteros generaron una confrontación entre el líder campesino Antonio Valente Martínez Fuentes “El Toñin” (a quien el gobierno de Luis Miguel Barbosa había señalado públicamente de ser un líder delincuencial) y el Gobierno del Estado.

El dirigente campesino acusó a funcionarios de la Secretaría de Gobierno de haber cometido violencia de género en contra de su hija, Guadalupe Martínez, presidenta municipal de Quecholac; hecho que desmintió el gobierno estatal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL