Zacatecas.— Por segundo día consecutivo, varios contingentes de productores de Zacatecas se manifestaron en las carreteras federales sin realizar bloqueos totales, mientras que, en los cruces internacionales de carga de Ciudad Juárez, Chihuahua, productores mantienen una manifestación pacífica como parte de las acciones de protesta en contra de la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

La movilización que ayer realizaron integrantes del Grupo de Productores de Zacatecas inició desde las 7:00 horas, donde colocaron tractores sobre las casetas de peaje en el municipio de Calera, así como en la Osiris-Cuauhtémoc que conecta con el estado de Aguascalientes; y en Las Arcinas, en el tramo Trancoso-Ojocaliente, sobre la carretera 49 que conecta con San Luis Potosí.

Los manifestantes informaron que ayer se flexibilizó la protesta, por ello dejaron libre la circulación en uno de los carriles en todos lo puntos carreteros, porque tampoco quieren afectar a la ciudadanía; sin embargo, advirtieron que estarán atentos al avance de las negociaciones que sus representantes mantienen a nivel nacional.

En tanto, agricultores y productores provenientes de municipios como Galeana, Janos, Benito Juárez, Ascención, Buenaventura, Casas Grandes sostienen una manifestación pacífica en los cruces internacionales de carga de Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la discusión que se realiza por la Ley de Aguas Nacionales.

Comentaron que la manifestación forma parte de las acciones que estarán realizando para apoyar a sus compañeros que viajaron este día a la Ciudad de México y estar en la discusión de la ley.

Señalaron que con ello le muestran a los senadores y diputados que están unidos como productores y agricultores; sin embargo, no cerrarán los cruces internacionales ni de carga ni comerciales en Juárez.

Los manifestantes llegaron con maquinaria y unidades, ya que, de no llegar a acuerdos favorables para el campo y el agua, estarían bloqueando de nueva cuenta los cruces como la semana pasada.

La presencia de los manifestantes se realiza en el Puente Jerónimo- Santa Teresa, Libre o Córdova Américas y Zaragoza; sin embargo, los cruces se mantienen activos.