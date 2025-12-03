Alrededor de 100 tractores conforman la caravana de productores agrícolas que llegó esta mañana a la Cámara de Diputados para protestar en contra de la reforma a la Ley de Aguas, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aproximadamente 400 manifestantes provenientes de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, cerraron diversos accesos al Palacio de San Lázaro.

Los productores agrícolas inconformes han señalado que buscarán entregar un pliego petitorio a los diputados federales, que hoy prevén aprobar el dictamen en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, que agendó una reunión de trabajo a las 09:30 horas.

Ayer, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó que la reforma a la Ley de Aguas sería discutida y, en su caso, aprobada por el pleno mañana, jueves 4 de diciembre.

Sin embargo, en la Cámara de Diputados existen rumores de que la mayoría de Morena y sus aliados podrían solicitar su aprobación hoy mismo.

Por el contrario, ayer las bancadas del PRI y del PAN pidieron que se posponga la dictaminación de la reforma planteada por el Ejecutivo, para incorporar las exigencias de los productores agrícolas.

Los inconformes llegaron en camiones y hasta con tractores, y en una primera instancia bloquearon la avenida Emiliano Zapata, y no descartan bloquear Eduardo Molina y Congreso de la Unión.

