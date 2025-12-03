Representantes de productores del campo y de transportistas se reunieron con senadores del PRI para denunciar lo que calificaron de traición de diputados de Morena y del PT en San Lázaro, así como advertir que este jueves realizarán bloqueos en la Ciudad de México en protesta a la nueva Ley General de Aguas y reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

En rueda de prensa en la sede del Senado, lamentaron que se a pesar de que se hayan logrado acuerdos con el oficialismo para modificar el dictamen y tener un marco legal que les permita un agricultura sustentable, con un buen manejo del agua, al final les dieron “albazo” y pretenden aprobarla en las próximas horas.

Baltazar Valdés, dirigente del Frente Nacional por la Defensa del Campo Mexicano (FNDCM), dijo que a pesar de que durante 10 días negociaron y acordaron con funcionarios de las secretarías de Agricultura, Gobernación y Conagua, así como con diputados de Morena y PT, al final “nos traicionaron”.

“La Cámara de Diputados nos traicionó, nos traicionó Morena y nos traicionó el PT. Mañana -jueves- vamos a movilizar y bloquear la Ciudad de México, necesitamos demostrar que la fuerza en este país es de los campesinos y que sin nosotros no hay alimentos ni soberanía, necesitamos luchar con el populismo y estas leyes que buscan liquidar al campo”, apuntó

David Estevez, líder transportista, anunció que este martes realizarán bloqueos en la Ciudad de México para apoyar al movimiento de productores del campo y frenar esta nueva ley que dejará al país en la indefensión alimentaria y que afectará también a otros sectores.

Cabe destacar que el Senado de la República citó a sesión ordinaria este jueves a las 8 de la mañana con el fin de recibir la minuta de la nueva Ley General de Aguas, que se pretende aprobar mañana mismo.

nro/bmc