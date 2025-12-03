Inicia debate de Ley Nacional de Aguas en San Lázaro; es discutido como asunto de "urgente resolución"

El pleno de la Cámara de Diputados inició con el debate de la reforma a la Ley Nacional de Aguas, pese a que el dictamen se avaló a las 11:00 de la mañana de este martes, es decir, hace tres horas.

El asunto fue subido como “de urgente resolución”.

Al inicio de la sesión, la Presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, pidió al pleno aprobar en votación económica, el acuerdo avalado previamente en la Jucopo para modificar el orden del día y subir el mencionado proyecto.

La Presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Kenia López Rabadán (03/12/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Lo anterior, generó inconformidad por parte de diputados de oposición, quienes aseguraron que no había mayoría guinda y el acuerdo no debía ser aprobado.

“No siempre las mayorías tienen la razón, y hay muchos ejemplos en la historia, no había mayoría”, declaró el coordinador del PRI en la cámara baja, Rubén Moreira, quien denunció que en el pleno no había mayoría de Morena para aprobar el acuerdo.

En respuesta el diputado Guillermo Santiago, dijo que nunca hubo duda de la votación: “Aquí no estamos para contentillo de una oposición que no ubica su lugar y cuántos diputados tiene, la mayoría la tiene la cuarta transformación y hay constancia de ello”.

El coordinador del PAN, Elías Lixa, calificó de “lamentable” que el debate iniciara con conflictos, y solicitó que la votación se realizara por tablero.

Por lo anterior, se pidió votar la modificación al orden del día a través del sistema electrónico, cuyos resultados fueron 312 sufragios a favor y 121 abstenciones, por lo que el acuerdo quedó avalado.

Se prevé que el debate de dicha reforma se prolongue hasta la noche de este miércoles.

nro/bmc