“Yo creo sí voy a ir”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre un viaje a Washington el próximo viernes 5 de diciembre, para el sorteo de la Copa FIFA 2026.

En su conferencia mañanera de este miércoles 3 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que aún no está definida una reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump.

Aseguró que “es un buen momento” para estar junto al presidente de Estados Unidos y el primer ministro canadiense Mark Carney: “Dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante”.

“Es un evento muy corto, ayer hablé con el presidente de la FIFA y también Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo conocimiento, a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos que por supuesto que estoy invitada y estaría contento el presidente Trump de recibirnos.

“Es un evento muy corto, en realidad salimos; va el primer ministro de Canadá (Mark Carney), el presidente Trump, por supuesto, y su servidora, y nada más estaría la apertura de la pelotita que se acostumbra para ver qué grupo ns tocaría encabezar”, mencionó.

“Todavía no está definido, si fuera el caso sería una reunión muy breve, pero todo parece indicar que sí vamos”. dijo la Mandataria federal sobre un posible primer encuentro con el presidente Donald Trump.

mahc/apr