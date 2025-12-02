Más Información

El Congreso de la Ciudad de México guardó un minuto de silencio en memoria de , madre de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien falleció ayer.

El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, lamentó este deceso y expresó, a nombre del Congreso capitalino, sus condolencias, acompañamiento y cercanía con la mandataria capitalina.

“La pérdida de una madre siempre deja un vacío irreparable. En momentos como este, más allá de nuestra responsabilidades públicas o de las diferencias que puedan existir en lo político, recordamos que todos compartimos la misma condición humana y que el dolor por la partida de un ser querido nos hermana y nos obliga a actuar con respeto y solidaridad”, aseveró.

Las y los legisladores locales, de todos los partidos, se pusieron de pie y guardaron este minuto de silencio.

Margarita Molina Ríos nació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y tenía 96 años.

En su etapa de adolescencia, se trasladó a la Ciudad de México, en donde conoció a Roberto Brugada Macedo, con quien contrajo matrimonio, y procrearon a sus tres hijos: Roberto, Lourdes y Clara, actual Jefa de Gobierno, quienes pasaron sus primeros años de vida en la hoy alcaldía Benito Juárez.

Margarita Molina enviudó muy joven. Al fallecer su esposo, y con sus hijos aún pequeños, la familia Brugada Molina retornó a Chiapas.

Años después, Margarita y sus tres hijos regresaron a la Ciudad de México, donde Clara Brugada estudió su carrera universitaria.

Actualmente, la señora Margarita Molina vivía en la alcaldía Iztapalapa.

