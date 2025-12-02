El Congreso de la Ciudad de México guardó un minuto de silencio en memoria de Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien falleció ayer.

El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, lamentó este deceso y expresó, a nombre del Congreso capitalino, sus condolencias, acompañamiento y cercanía con la mandataria capitalina.

“La pérdida de una madre siempre deja un vacío irreparable. En momentos como este, más allá de nuestra responsabilidades públicas o de las diferencias que puedan existir en lo político, recordamos que todos compartimos la misma condición humana y que el dolor por la partida de un ser querido nos hermana y nos obliga a actuar con respeto y solidaridad”, aseveró.

Las y los legisladores locales, de todos los partidos, se pusieron de pie y guardaron este minuto de silencio.

Margarita Molina Ríos nació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y tenía 96 años.

En su etapa de adolescencia, se trasladó a la Ciudad de México, en donde conoció a Roberto Brugada Macedo, con quien contrajo matrimonio, y procrearon a sus tres hijos: Roberto, Lourdes y Clara, actual Jefa de Gobierno, quienes pasaron sus primeros años de vida en la hoy alcaldía Benito Juárez.

Margarita Molina enviudó muy joven. Al fallecer su esposo, y con sus hijos aún pequeños, la familia Brugada Molina retornó a Chiapas.

Años después, Margarita y sus tres hijos regresaron a la Ciudad de México, donde Clara Brugada estudió su carrera universitaria.

Actualmente, la señora Margarita Molina vivía en la alcaldía Iztapalapa.

