Como parte de las obras de cara al Mundial de 2026, la administración capitalina plantea mejoras en el Centro Histórico, que incluyen más iluminación y una nueva ruta de autobuses eléctricos denominada “Centrobús”, que conectará los museos, recintos turísticos y principales atractivos del corazón de la CDMX.

Esta nueva ruta que circulará en el centro llevará el nombre de “La Ruta de las Heroínas Indígenas” y se plantea que facilite la movilidad a unos 2 mil 900 usuarios al día, de acuerdo con una presentación que mostró la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante una conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En la presentación se muestran unidades de color morado claro, con imágenes de mujeres indígenas en los costados.

Al presentar los detalles de distintas obras que plantea el gobierno capitalino para la Copa del Mundo, la mandataria adelantó que esta nueva ruta de transporte se suma a otras líneas de electromovilidad, como el Tren Ligero al que se duplicará su capacidad y el trolebús “El Chapulín” de Chapultepec a Universidad.

Adicionalmente, en el Centro Histórico se trabaja en la iluminación de 50 kilómetros en calles y edificios patrimoniales, con iluminación artística.

¿Por dónde circulará el Centrobús?

En octubre pasado, el coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico, Carlos Cervantes Godoy, dio a conocer que el Centrobús contará con dos circuitos, uno interior y otro exterior al Perímetro A del primer cuadro de la capital; las primeras pruebas operativas están previstas para diciembre.

La primera ruta irá de Donceles hasta Circunvalación, regresará por Uruguay hasta Eje Central Lázaro Cárdenas y de regreso; mientras que la segunda ruta irá desde Belisario Domínguez, por la calle de Venezuela, Circunvalación y Eje Central, y regresará por República del Salvador, la Alameda Central y se reincorporará nuevamente a Belisario Domínguez.

Para la adquisición de 11 unidades eléctricas que recorrerán monumentos y lugares emblemáticos de esta zona de la capital, como parte del Centrobús, el Gobierno de la Ciudad de México contempla una inversión de 114 millones de pesos, de acuerdo con el primer informe de Gobierno de la mandataria.

