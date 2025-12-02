En la Ciudad de México en lo que va del año se han resguardado a 155 personas en los módulos instalados para prevenir el delito de trata en las terminales de autobuses, quienes iban a encontrarse con personas que habían contactado vía redes sociales, informó la secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Clara Luz Álvarez.

“Lo que tenemos nosotras en el Consejo Ciudadano es que en las terminales de autobuses hay un módulo, inmediatamente avisamos a nuestros colaboradores de los módulos para que pudieran estar dándose vueltas y tratar de identificar los autobuses que venían de estos lugares a las terminales”, indicó.

Los puntos instalados por personal de dicho consejo están en las centrales camioneras del Norte, del Sur y la TAPO, y forman parte de las acciones para prevenir el delito de trata.

“Cada caso podría ser una historia, pero en general hemos tenido situaciones, por ejemplo, que nos hablan las familias diciendo que su familiar salió de Guanajuato, tuvimos otro caso de Nayarit, que su familiar menor de edad se dirigía a la Ciudad de México, no sabían a dónde iba a llegar, sabían que se iba a encontrar con una persona desconocida para la familia”, explicó Clara Luz Álvarez.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia está a cargo del chat y la Línea Nacional Contra la Trata de Personas, donde reciben reportes para generar el vínculo con las autoridades correspondientes.

La secretaria ejecutiva dijo que, de los reportes por trata que han sido recibidos en el consejo correspondientes a la Ciudad de México, 69% fueron por abuso sexual infantil o pornografía infantil.

Mientras que el otro 31% es por otras modalidades de trata, “encabezando la lista la de prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, seguido de trabajo o servicio forzado y en un tercer lugar la mendicidad forzada”, afirmó.

Además de ser la modalidad más registrada, comentó Álvarez que el abuso sexual infantil muestra un crecimiento relacionado con el uso de redes sociales.

“Estamos viendo un incremento considerable debido al mayor uso de las plataformas, de las redes sociales, donde la niñez y, sobre todo, los adolescentes comienzan compartiendo contenido íntimo, fotos o video y después se vuelven víctimas de extorsión de estas personas que son tratantes, que son las que reviven ese contenido de lo que se le llama pornografía infantil, esa es una tendencia que vemos”, dijo.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ciudad de México es la tercera entidad del país con el mayor número de casos de trata de personas en lo que va de 2025, con 61 carpetas de investigación o averiguaciones previas.

Para prevenir la trata y otros delitos que se cometen contra mujeres en hoteles y moteles, la administración capitalina plantea una serie de reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles que implican nuevas medidas, que van desde registros más confiables hasta la colocación obligatoria de mecanismos de videovigilancia.

Los trabajadores deberán dar aviso a las autoridades si no se tiene respuesta de la habitación o se detecta alguna situación de riesgo cuando una mujer ingresa sola a un hotel, pues se presumirá que es víctima de un delito. (Con información de Frida Sánchez)