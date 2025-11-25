En el marco del 25N, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una iniciativa legislativa para reforzar la seguridad en hoteles y moteles de la CDMX, por medio de registros confiables y mecanismos obligatorios de videovigilancia conectada al C5, con el fin de evitar delitos cometidos contra mujeres en estos espacios, como trata o feminicidios.

La iniciativa contempla reformas a los artículos 23, 31 y 68, y una adición al artículo 66, de la Ley de Establecimientos Mercantiles, explicó la consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas.

“El objetivo puntual es reforzar esta seguridad de los hoteles y moteles, mediante registros confiables, que esto es una parte fundamental en el registro; y modelos de videovigilancia, que estén conectados con instancias como el C5 y con una vinculación directa, a través de un ejercicio que se ha hecho ya, de un botón de emergencias”, dijo.

Entre las nuevas reglas que se aplicarían a los hoteles y moteles de la CDMX, destacan identificación obligatoria con documento oficial y fotografía para todas las personas que ingresen; además de un registro del nombre, domicilio, hora de entrada y salida, así como número de placa del automóvil o motocicleta que ingresa al inmueble.

La consejera jurídica indicó que cualquier niño o niña, que entre a un hotel, deberá tener un registro claro de con quién o qué nivel de parentesco tiene con la persona que ingresa al hotel; esto, con la finalidad de detectar y reportar casos de violencia.

Advirtió que hoteleros han detectado que cuando las mujeres llegan solas a estos lugares, regularmente han sido víctimas de algún delito, por lo que se deberá dar aviso a las autoridades, al igual que notificar a la FGJ-CDMX y SSC si no se tiene respuesta de la habitación o se detecta alguna situación de riesgo.

Será obligatorio que haya videovigilancia en áreas comunes, entradas, salidas y estacionamientos; y habrá un protocolo de actuación para establecimientos de hospedaje con perspectiva de género.

Por otro lado, la consejera adelantó que en el marco del Mundial de 2026, se implantará una tarjeta azul, para la prevención de la trata infantil en la capital.

