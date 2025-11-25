En el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se sumó al llamado que hizo la Presidenta, Claudia Sheinbaum, para cumplir con 10 compromisos contra la violencia hacia las mujeres.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria resaltó que este martes, la Presidenta y la secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández, convocaron a todas las entidades de la República a 10 acuerdos que se promovieron para la Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujeres, que incluye medidas legislativas, políticas públicas y acciones de toma de conciencia.

“Así que reiteramos: nos sumamos a este llamado nacional que hace la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Desde aquí, desde la Ciudad de México, nos sumamos a cumplir uno a uno, los 10 compromisos de los gobiernos estatales contra la violencia hacia las mujeres; y también esto significa un llamado a las diputadas y los diputados de los congresos locales”, dijo.

Al presentar una serie de iniciativas legislativas para aumentar sanciones ante delitos que se cometen contra las mujeres, como la violencia familiar, el abuso sexual y el acoso sexual, Brugada Molina, afirmó que de los 10 compromisos que se presentaron a nivel nacional, en la CDMX se trabaja “desde hace tiempo” en ocho de ellos.

"Consideramos que la vida, el cuidado de la vida de las mujeres, es el cuidado de la nación. Es muy importante, que la vida en la nación pasa por cuidar la vida de las mujeres. Es muy importante el día de hoy, este avance que tuvimos en pronunciarnos por compromisos que homologuen las distintas leyes en los estados. Aquí en la Ciudad de México somos pioneras, somos, la ciudad es pionera en los avances legislativos contra la violencia hacia las mujeres, decimos que la Ciudad de México es pionera en derechos y libertades, cuando se trata en este caso, de avanzar hacia la igualdad sustantiva”, señaló.

