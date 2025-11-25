La marcha por el Día Internacional de la eliminación de la Violencia a las mujeres que se realizará hoy 25 de noviembre comenzará en la Glorieta de las Mujeres que Luchan; la convocatoria está programada a las 15:00 horas y se prevé que la movilización inicie a las 15:30 horas, con rumbo hacia la plancha del Zócalo capitalino.

Inicio de la marcha

El contingente convocado por Coordinación 8M-CDMX partirá desde ese punto y realizará una parada simbólica en la Plaza Palestina Libre, donde las asistentes expresarán su solidaridad internacional con ese pueblo.

Reafirmamos nuestra independencia política frente al feminismo institucional y llamamos a la organización independiente del gobierno y la derecha de mujeres, trabajadoras, estudiantes, indígenas, migrantes y disidencias” manifestó en un comunicado.

Entre sus principales exigencias, la movilización demanda el alto a las violencias machistas y a los feminicidios, así como el fin de la violencia contra las infancias y la presentación con vida de las personas desaparecidas; también exige poner fin al genocidio en Gaza y la ruptura de relaciones con Israel, denunciar la precarización laboral como una forma de violencia, y detener el despojo y las agresiones contra mujeres zapatistas.

