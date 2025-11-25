Más Información

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Violencia política, una lacra; narco no debe imponer miedo: UE

Violencia política, una lacra; narco no debe imponer miedo: UE

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

La marcha por el Día Internacional de la eliminación de la Violencia a las mujeres que se realizará hoy comenzará en la Glorieta de las Mujeres que Luchan; la convocatoria está programada a las 15:00 horas y se prevé que la movilización inicie a las 15:30 horas, con rumbo hacia la plancha del .

Inicio de la marcha

El contingente convocado por Coordinación 8M-CDMX partirá desde ese punto y realizará una parada simbólica en la Plaza Palestina Libre, donde las asistentes expresarán su solidaridad internacional con ese pueblo.

Reafirmamos nuestra independencia política frente al feminismo institucional y llamamos a la organización independiente del gobierno y la derecha de mujeres, trabajadoras, estudiantes, indígenas, migrantes y disidencias” manifestó en un comunicado.

Lee también

Entre sus principales exigencias, la movilización demanda el alto a las violencias machistas y a los feminicidios, así como el fin de la violencia contra las infancias y la presentación con vida de las personas desaparecidas; también exige poner fin al genocidio en Gaza y la ruptura de relaciones con Israel, denunciar la precarización laboral como una forma de violencia, y detener el despojo y las agresiones contra mujeres zapatistas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]