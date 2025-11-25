Este 25 de noviembre, activistas, organizaciones civiles y colectivas feministas han convocado a una marcha en la Ciudad de México y en distintas entidades federativas para exhortar a combatir la inseguridad y violencia contra las mujeres.

En esta fecha se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y se prevé que las participantes se movilicen en contra de los feminicidios, las desapariciones y el machismo en México.

Desde la mañana del lunes 24 de noviembre, autoridades blindaron perímetros del Zócalo capitalino con vallas, para retener las movilizaciones programadas para este 25N.

Sigue aquí el minuto a minuto de esta marcha en las calles de la CDMX, así como los cierres viales y alternativas de transporte.

Nación 07:39 AM 25N: Refuerzan la calle de madero con dobles vallas ante marcha feminista En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este 25 de noviembre, la calle peatonal Madero, del Centro Histórico, amaneció con dobles vallas para la protección de comercios. Desde el Zócalo se observaron las protecciones de hasta tres metros de altura, ante la convocatoria de colectivas feministas para llegar a Palacio Nacional. Además, las dobles vallas colocadas alrededor del recinto histórico, de la Catedral Metropolitana y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se mantuvieron reforzadas por bloques de concreto. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a que esta manifestación del 25 de noviembre sea pacífica.

🚨La calle peatonal Madero amanece con doble valla para la protección de comercios, ante la marcha convocada por colectivas feministas este 25 de noviembre

Video: Eduardo Dina I EL UNIVERSAL pic.twitter.com/YwMGP5gHhp — El Universal (@El_Universal_Mx) November 25, 2025

Con información de Eduardo Dina

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr