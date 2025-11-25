Más Información

Violencia política, una lacra; narco no debe imponer miedo: UE

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Un 80% de acoso sexual, sin castigo en el gobierno federal

Este , activistas, organizaciones civiles y colectivas feministas han convocado a una y en distintas entidades federativas para exhortar a combatir la inseguridad y .

En esta fecha se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y se prevé que las participantes se movilicen en contra de los feminicidios, las desapariciones y el machismo en México.

Desde la mañana del lunes 24 de noviembre, autoridades blindaron perímetros del con vallas, para retener las movilizaciones programadas para este 25N.

Sigue aquí el minuto a minuto de esta marcha en las calles de la CDMX, así como los cierres viales y alternativas de transporte.

Nación 07:39 AM

25N: Refuerzan la calle de madero con dobles vallas ante marcha feminista

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este 25 de noviembre, la calle peatonal Madero, del Centro Histórico, amaneció con dobles vallas para la protección de comercios.

Desde el Zócalo se observaron las protecciones de hasta tres metros de altura, ante la convocatoria de colectivas feministas para llegar a Palacio Nacional.

Además, las dobles vallas colocadas alrededor del recinto histórico, de la Catedral Metropolitana y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se mantuvieron reforzadas por bloques de concreto.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a que esta manifestación del 25 de noviembre sea pacífica.

Con información de Eduardo Dina

