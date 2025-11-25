Más Información

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Violencia política, una lacra; narco no debe imponer miedo: UE

Violencia política, una lacra; narco no debe imponer miedo: UE

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

Este se prevén manifestaciones en la Ciudad de México, por lo que habrá cierres de estaciones del y Metrobús.

Metro

El Metro informó que derivado de eventos en el exterior, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2, permanecerá cerrada el martes 25 de noviembre desde el inicio del servicio hasta nuevo aviso. Los trenes no ascenderán ni descenderán usuarios.

Para llegar al Centro Histórico, las recomendaciones son las estaciones Isabel la Católica Línea 1, Pino Suárez Líneas 1 y 2, Bellas Artes Líneas 2 y 8; Allende Línea 2, Salto del Agua Líneas 1 y 8 y San Juan de Letrán Línea 8.

Lee también

Metrobús

En el caso de Metrobús, el sistema realizará los cortes del servicio dependiendo del paso de contingentes, por lo que se exhorta a estar pendientes del servicio a través de la página: https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB

Este 25 de noviembre, activistas, organizaciones civiles y colectivas feministas han convocado a una marcha en la Ciudad de México ya que se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer.

La manifestación dará inicio a las 14:00 horas e irá desde Paseo de la Reforma hacia el Zócalo capitalino.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]