Este 25 de noviembre se prevén manifestaciones en la Ciudad de México, por lo que habrá cierres de estaciones del Metro y Metrobús.

Metro

El Metro informó que derivado de eventos en el exterior, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2, permanecerá cerrada el martes 25 de noviembre desde el inicio del servicio hasta nuevo aviso. Los trenes no ascenderán ni descenderán usuarios.

Para llegar al Centro Histórico, las recomendaciones son las estaciones Isabel la Católica Línea 1, Pino Suárez Líneas 1 y 2, Bellas Artes Líneas 2 y 8; Allende Línea 2, Salto del Agua Líneas 1 y 8 y San Juan de Letrán Línea 8.

Lee también ¡Tómalo en cuenta! Metro CDMX anuncia cierre de la estación Zócalo de la Línea 2 hasta nuevo aviso

Metrobús

En el caso de Metrobús, el sistema realizará los cortes del servicio dependiendo del paso de contingentes, por lo que se exhorta a estar pendientes del servicio a través de la página: https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB

Este 25 de noviembre, activistas, organizaciones civiles y colectivas feministas han convocado a una marcha en la Ciudad de México ya que se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer.

La manifestación dará inicio a las 14:00 horas e irá desde Paseo de la Reforma hacia el Zócalo capitalino.

Lee también Marcha 25N: ¿A qué hora inicia y cuál será la ruta de la movilización en la CDMX?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot