El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó la mañana de este martes que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

A través de su cuenta oficial de X, el organismo explicó que la medida responde a un evento que se realizará en el exterior durante este 25 de noviembre.

El Metro detalló que, para acceder al primer cuadro de la ciudad, la ciudadanía puede utilizar como alternativas las estaciones Isabel la Católica (L1), Pino Suárez (L1 y L2), Bellas Artes (L2 y L8), Allende (L2), Salto del Agua (L1 y L8), San Juan de Letrán (L8) e Hidalgo (L2 y L3).

El STM exhortó a los usuarios a tomar previsiones durante el cierre de estación.

El cierre coincide con la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se llevará a cabo este 25 de noviembre; la movilización partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, donde la convocatoria está programada a las 15:00 horas, para iniciar el recorrido a las 15:30 horas rumbo a la plancha del Zócalo capitalino.

