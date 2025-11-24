Más Información

Diputado del PRI responde a Segob por señalarlo de estar detrás de bloqueos de transportistas; “acudí por invitación”, dice

Diputado del PRI responde a Segob por señalarlo de estar detrás de bloqueos de transportistas; “acudí por invitación”, dice

Bloqueo de transportistas; 22 estados y más de 40 carreteras afectadas, consulta la lista completa

Bloqueo de transportistas; 22 estados y más de 40 carreteras afectadas, consulta la lista completa

Segob señala mano política en bloqueos de transportistas; Monreal asegura que no hay elementos para afirmarlo

Segob señala mano política en bloqueos de transportistas; Monreal asegura que no hay elementos para afirmarlo

Cubanos en México rechazan propuesta de Rojo de la Vega de fundir estatuas del "Che" y Fidel; exigen reinstalación

Cubanos en México rechazan propuesta de Rojo de la Vega de fundir estatuas del "Che" y Fidel; exigen reinstalación

Bloqueos carreteros: “¿Al ser la afectación en vías federales es un delito o no?”, cuestiona Segob; “No nacimos ayer”, dice a manifestantes

Bloqueos carreteros: “¿Al ser la afectación en vías federales es un delito o no?”, cuestiona Segob; “No nacimos ayer”, dice a manifestantes

Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

A un día de las , Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Centro Histórico de la Ciudad de México presentó un notable despliegue de para proteger comercios, edificios y monumentos ante la posible ocurrencia de disturbios durante las protestas.

Durante la mañana de este lunes, numerosos establecimientos del primer cuadro comenzaron a cubrir sus fachadas con tapancos de madera y láminas metálicas, una práctica que comerciantes han adoptado en años recientes para evitar daños en vidrios, puertas y escaparates. Varios negocios de las avenidas Madero, 5 de Mayo, Palma, Bolívar y el perímetro del lucieron ya completamente resguardados.

Lee también:

Además, diversos recintos históricos y emblemáticos del Centro fueron protegidos con vallas de diferente tipo. El Palacio de Bellas Artes, la Catedral Metropolitana, edificios gubernamentales y el propio Zócalo capitalino quedaron rodeados de vallas metálicas y estructuras de concreto, instaladas por cuadrillas de trabajadores desde la madrugada.

Autoridades capitalinas señalaron que estas medidas formaban parte del operativo previo para garantizar la seguridad de las asistentes a las marchas, así como la protección del patrimonio histórico y de los comercios que operan en la zona.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]