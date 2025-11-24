En el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la administración capitalina lanzó la campaña “Si te tocan, nos toca”, con 12 mensajes para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, que serán visibles en mercados, plazas, medios de transporte y otros espacios públicos de la Ciudad de México.

Al anunciar la campaña, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que el mensje principal que se enviará es que si una mujer es tocada sin su consentimiento, le toca al gobierno atender a la mujer, pero también habrá mensajes dirigidos a la población en general y en particular a los hombres.

Clara Brugada anuncia campaña “Si te tocan, nos toca”. Foto: Especial.

“Si te tocan, nos toca ser hombres que reflexionan y deciden no ejercer violencias. Si te tocan, nos toca ser las personas que no cierran los ojos ante el abuso; ante el abuso sexual. En esta campaña, enviamos un mensaje de sensibilización y responsabilidad colectiva, para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Se trata de una gran tarea que nos corresponde a todas y a todos”, afirmó.

En las inmediaciones de la Glorieta de Insurgentes, la mandataria capitalina resaltó que a partir del mañana y hasta el 10 de diciembre, tendrán lugar los 16 días de activismo en el marco del 25N, con más de 250 acciones por toda la CDMX, que incluirán actividades culturales, además de psicológicas, en materia legal, entre otros aspectos.

Clara Brugada anuncia campaña “Si te tocan, nos toca”. Foto: Especial.

Como parte de las acciones para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres en la CDMX, la mandataria adelantó que presentará un nuevo programa social de apoyo a hijas e hijos de víctimas de feminicidios; y se firmará en estos días, un convenio con las rutas concesionadas de transporte público, para prevenir y sancionar el acoso sexual y el abuso sexual en el transporte; además, se lanzará la “Oleada Violeta” en la que mujeres vestidas de color morado visitarán cases y recorrerám las calles dando información sobre este tema.

