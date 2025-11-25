FOTOS: Amanece amurallado Zócalo de la CDMX por 25N; destaca protección a comercios
Las vallas metálicas de hasta tres metros de altura fueron colocadas a unas horas de la marcha por el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres
La calle peatonal Madero en el Centro Histórico amanece con doble valla para la protección de comercios, ante la marcha convocada por colectivas feministas en la Ciudad de México, el martes 25 de noviembre de 2025. Foto: Eduardo Dina/EL UNIVERSAL
Esta mañana, Palacio Nacional y Catedral Metropolitana amanecieron totalmente blindados con vallas metálicas.
Las vallas abarcan desde la calle Seminario hasta la esquina de Venustiano Carranza, justo en la esquina del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a que esta manifestación del 25 de noviembre sea pacífica.
