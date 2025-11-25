En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este 25 de noviembre, el Centro Histórico de la Ciudad de México amaneció con dobles vallas metálicas para la protección de comercios sobre la calle peatonal Madero ante la convocatoria de colectivas feministas para marchar a Palacio Nacional.

La calle peatonal Madero en el Centro Histórico amanece con doble valla para la protección de comercios, ante la marcha convocada por colectivas feministas en la Ciudad de México, el martes 25 de noviembre de 2025. Foto: Eduardo Dina/EL UNIVERSAL

Lee también Marcha 25N: Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

La instalación de vallas metálicas continúa frente a edificios del Zócalo de la Ciudad de México, previo a la marcha por el 25N, el 24 de noviembre de 2025; destacan las dobles vallas frente a Palacio Nacional y joyerías. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Esta mañana, Palacio Nacional y Catedral Metropolitana amanecieron totalmente blindados con vallas metálicas.

La instalación de vallas metálicas continúa frente a edificios del Zócalo de la Ciudad de México, previo a la marcha por el 25N, el 24 de noviembre de 2025; destacan las dobles vallas frente a Palacio Nacional y joyerías. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVBERSAL

Lee también 25N: Sheinbaum y 32 gobernadores y gobernadoras acuerdan homologación del abuso; “no están solas”, reitera

La instalación de vallas metálicas continúa frente a edificios del Zócalo de la Ciudad de México, previo a la marcha por el 25N, el 24 de noviembre de 2025; destacan las dobles vallas frente a Palacio Nacional y joyerías. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Las vallas abarcan desde la calle Seminario hasta la esquina de Venustiano Carranza, justo en la esquina del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La instalación de vallas metálicas continúa frente a edificios del Zócalo de la Ciudad de México, previo a la marcha por el 25N, el 24 de noviembre de 2025; destacan las dobles vallas frente a Palacio Nacional y joyerías. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Lee también Sheinbaum llama a manifestarse de manera pacífica en movilización del #25N; presentará programa de protección a las mujeres

La instalación de vallas metálicas continúa frente a edificios del Zócalo de la Ciudad de México, previo a la marcha por el 25N, el 24 de noviembre de 2025; destacan las dobles vallas frente a Palacio Nacional y joyerías. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVBERSAL

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a que esta manifestación del 25 de noviembre sea pacífica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot