Más Información

Violencia política, una lacra; narco no debe imponer miedo: UE

Violencia política, una lacra; narco no debe imponer miedo: UE

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Un 80% de acoso sexual, sin castigo en el gobierno federal

Un 80% de acoso sexual, sin castigo en el gobierno federal

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este , el amaneció con dobles vallas metálicas para la protección de comercios sobre la calle peatonal Madero ante la convocatoria de para marchar a Palacio Nacional.

La calle peatonal Madero en el Centro Histórico amanece con doble valla para la protección de comercios, ante la marcha convocada por colectivas feministas en la Ciudad de México, el martes 25 de noviembre de 2025. Foto: Eduardo Dina/EL UNIVERSAL
La calle peatonal Madero en el Centro Histórico amanece con doble valla para la protección de comercios, ante la marcha convocada por colectivas feministas en la Ciudad de México, el martes 25 de noviembre de 2025. Foto: Eduardo Dina/EL UNIVERSAL

Lee también

La instalación de vallas metálicas continúa frente a edificios del Zócalo de la Ciudad de México, previo a la marcha por el 25N, el 24 de noviembre de 2025; destacan las dobles vallas frente a Palacio Nacional y joyerías. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
La instalación de vallas metálicas continúa frente a edificios del Zócalo de la Ciudad de México, previo a la marcha por el 25N, el 24 de noviembre de 2025; destacan las dobles vallas frente a Palacio Nacional y joyerías. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Esta mañana, Palacio Nacional y Catedral Metropolitana amanecieron totalmente blindados con vallas metálicas.

La instalación de vallas metálicas continúa frente a edificios del Zócalo de la Ciudad de México, previo a la marcha por el 25N, el 24 de noviembre de 2025; destacan las dobles vallas frente a Palacio Nacional y joyerías. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVBERSAL
La instalación de vallas metálicas continúa frente a edificios del Zócalo de la Ciudad de México, previo a la marcha por el 25N, el 24 de noviembre de 2025; destacan las dobles vallas frente a Palacio Nacional y joyerías. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVBERSAL

Lee también

La instalación de vallas metálicas continúa frente a edificios del Zócalo de la Ciudad de México, previo a la marcha por el 25N, el 24 de noviembre de 2025; destacan las dobles vallas frente a Palacio Nacional y joyerías. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
La instalación de vallas metálicas continúa frente a edificios del Zócalo de la Ciudad de México, previo a la marcha por el 25N, el 24 de noviembre de 2025; destacan las dobles vallas frente a Palacio Nacional y joyerías. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Las vallas abarcan desde la calle Seminario hasta la esquina de Venustiano Carranza, justo en la esquina del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La instalación de vallas metálicas continúa frente a edificios del Zócalo de la Ciudad de México, previo a la marcha por el 25N, el 24 de noviembre de 2025; destacan las dobles vallas frente a Palacio Nacional y joyerías. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
La instalación de vallas metálicas continúa frente a edificios del Zócalo de la Ciudad de México, previo a la marcha por el 25N, el 24 de noviembre de 2025; destacan las dobles vallas frente a Palacio Nacional y joyerías. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Lee también

La instalación de vallas metálicas continúa frente a edificios del Zócalo de la Ciudad de México, previo a la marcha por el 25N, el 24 de noviembre de 2025; destacan las dobles vallas frente a Palacio Nacional y joyerías. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVBERSAL
La instalación de vallas metálicas continúa frente a edificios del Zócalo de la Ciudad de México, previo a la marcha por el 25N, el 24 de noviembre de 2025; destacan las dobles vallas frente a Palacio Nacional y joyerías. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVBERSAL

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a que esta manifestación del 25 de noviembre sea pacífica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]