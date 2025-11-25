Más Información

Violencia política, una lacra; narco no debe imponer miedo: UE

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Un 80% de acoso sexual, sin castigo en el gobierno federal

En el marco del , la presidenta anunció que firmará un acuerdo con las gobernadoras y los gobernadores de las 32 entidades para la homologación del abuso.

En su conferencia mañanera de este martes 25 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que las “no están solas”.

En el Salón Tesorera, la Mandataria federal estuvo acompañada de las mujeres de su gabinete “y más” en este Día Naranja.

“Hoy firmamos un compromiso, de todos los gobernadores y gobernadoras, para apoyar, defender a las mujeres. Decir que no están solas y el compromiso de homologación de todas las leyes en cada entidad de la República”, dijo la Presidenta.

