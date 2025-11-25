Más Información

Violencia política, una lacra; narco no debe imponer miedo: UE

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Diputado del PRI responde a Segob por señalarlo de estar detrás de bloqueos de transportistas; “acudí por invitación”, dice

Un 80% de acoso sexual, sin castigo en el gobierno federal

Este martes 25 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa sobre los acontecimientos más relevantes del país y responde a cuestionamientos de los asistentes a la conferencia.

Sigue el minuto a minuto de su ponencia en Palacio Nacional.

