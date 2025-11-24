En el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el colectivo “Mujeres Vivas, Mujeres Libres” reiteró el llamado al Congreso de la CDMX, a sacar el aborto del Código Penal capitalino.

En un comunicado, el colectivo advirtió que “no puede existir una vida libre de violencia mientras decidir sobre nuestros cuerpos siga tipificado como delito”, por ello, afirmó que sacarlo del Código Penal es romper con una forma silenciosa y profunda de violencia institucional.

El colectivo afirmó que ee el 25 de noviembre no es únicamente el día contra la violencia física, sino contra todo lo que permite que esa violencia exista: “la institucional, cuando quienes gobiernan evitan nombrar lo que pasó; la política, cuando los hechos se acomodan según convenga; la social, cuando se minimiza o se justifica; y la simbólica, la más silenciosa, la que pone a las mujeres bajo sospecha antes de mirar al agresor”, se lee en el documento.

Lizeth Mejorada, portavoz de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, añadió que “cuando el Estado persigue a mujeres que toman decisiones sobre su cuerpo pero no a quienes ejercen violencia contra ellas, envía un mensaje que no es el correcto. La criminalización del aborto es también un tipo de violencia y este 25N llamamos a sacar el aborto del código penal federal”.

Al advertir que la violencia contra las mujeres en México no es un fenómeno aislado ni excepcional, sino estructural, el colectivo señaló que las denuncias por acoso sexual en México habrían pasado de aproximadamente mil 109 en 2015 a unas 11 mil 648 en 2024, lo que representaría un aumento cercano al 950%, de acuerdo con datos basados en registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Pero hay otra forma de violencia que casi nunca se nombra: la que ejerce el propio Estado. La violencia de un sistema que no protege, que calla lo que incomoda, que normaliza la impunidad y que criminaliza derechos”, indicó.

En este sentido, señaló que es violencia que en varias entidades del país existan más carpetas de investigación por aborto que por feminicidio.

