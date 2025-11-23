La Universidad Nacional Rosario Castellanos lanzó su convocatoria para el ciclo escolar 2026, donde los interesados podrán estudiar una variedad de carreras como: Administración y Comercio, Filosofía e Historia, Psicología, Comunicación, entre otras licenciaturas.

Cabe destacar que el ingreso a la universidad es gratuito y del mismo modo el proceso de selección no incluye hacer examen de admisión.

¿Cuándo y cómo me puedo registrar en la convocatoria?

La convocatoria para inscribirse a la Universidad Rosario Castellanos inició el pasado 13 de noviembre y tendrá como fecha limite el 27 de noviembre a las 23:59 horas.

Lee también Señalan a jefe de policía de matar al asesino de Manzo

Para registrarse en la convocatoria es necesario ingresar al sitio oficial de la Universidad: https://rcastellanos.cdmx.gob.mx/.

Los requisitos para poder registrarte son:

Contar con certificado de bachillerato o con una constancia o historial académico que acredite el avance de 100% de los créditos en dicho nivel.

o con una constancia o historial académico que acredite el avance de 100% de los créditos en dicho nivel. Cuenta de correo electrónico.

Una vez registrados, los aspirantes deberán cursar el Programa para el Ingreso a la Universidad Nacional Rosario Castellano (PIRC), que inicia el 1 de diciembre a las 18:00 horas y concluye el 21 de diciembre a las 23:00 horas.

El curso es en línea y se puede ingresar por medio del sitio oficial de la institución.

Posteriormente, el 9 de enero del 2026, a partir de las 15:00 horas, se publicarán los resultados en la página: https://unrc.secihti.mx/micrositio_pirc para que quienes hayan cursado el programa, puedan inscribirse entre el 12 y 16 de enero.

En el mismo micrositio se podrá consultar la programación específica para la entrega de documentos u validación del comprobante de inscripción. Una vez realizado este proceso podrás acudir a clases a partir del 2 de marzo del 2026.

¿Qué carreras se pueden estudiar en la Universidad Rosario Castellanos?

En el caso de la Ciudad de México, la convocatoria 2026 incluye 13 carreras con modalidad presencial híbrida.

Las carreras se encuentran distribuidas en las diferentes unidades académicas del siguiente modo:

Unidad Académica Gustavo A. Madero, cuenta con una oferta total de 360 lugares.

Administración y Comercio

Ciencias de Datos para Negocios

Economía y Desarrollo Sostenible

Filosofía e Historia

Lee también Más de 32 millones reciben programas de Bienestar: Montiel

Unidad Académica Magdalena Contreras, cuenta con una oferta total de 255 lugares.

Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas

Ciencias de Datos para Negocios

Psicología

Ciencias de la Comunicación

Ingeniería en Control y Automatización

Turismo Comunitario

Unidad Académica Casco de Santo Tomás, cuenta con una oferta total de 210 lugares.

Administración y Comercio

Humanidades y Narrativas Multimedia

Mercadotecnia y Ventas

Unidad Académica Justo Sierra, cuenta con una oferta total de 175 lugares.

Ciencias de la Comunicación

Relaciones Internacionales

Derecho y Criminología

Es importante acotar que los lugares totales están distribuidos entre las diferentes carreras, por lo que se recomienda revisar de manera específica los lugares en la licenciatura de su elección.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/rmlgv