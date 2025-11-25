Policías de la Ciudad de México detuvieron a cuatro hombres y una mujer señalados de haber ingresado a un domicilio en Iztapalapa y robar varios artículos de valor.

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron a policías en campo sobre un probable robo a una casa en las calles Villa de Mar y Mateo Saldaña, en la colonia Barrio San Lorenzo.

Al llegar al lugar, los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) se encontraron con una mujer que refirió que momentos antes varias personas se metieron a su casa, amagaron a los presentes, tomaron varios artículos y escaparon en una camioneta color verde.

Los monitoristas del C2 dieron seguimiento a la camioneta en tiempo real e indicaron a los patrulleros de su localización, por lo que tras una persecución la alcanzaron en Calle 39 y la avenida 4, en la colonia Santa Cruz Meyehualco.

Al realizar una revisión al vehículo encontraron una pantalla de 50 pulgadas y cuatro teléfonos celulares, por lo que los cinco sospechosos fueron detenidos, informó la SSC.

Los cuatro hombres, entre ellos un menor de edad, y la mujer fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público.

