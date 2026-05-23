La editorial Artes de México sigue apostando por el arte de hacer que una hojeada atrape al lector. La publicación tiene entre sus lanzamientos más recientes “Rebozos de Michoacán”.

Margarita de Orellana, directora de la revista, cuenta que el equipo viajó a Michoacán para ver el proceso de creación de los rebozos y entrevistar a sus creadoras.

“El equipo regresó transformado. Las fotos son muy impactantes. Michoacán fue uno de los estados donde más rebozos se han hecho durante muchos siglos, pero tienen unas particularidades”, dice en entrevista.

La también historiadora explica que cada número de Artes de México tiene características diferentes “pero cada uno busca, por un lado, responder a ciertas preguntas para ir más a fondo del tema”.

Un ejemplo de esta dinámica es “Proyecto cultural Casa Abierta Monte”, institución que cumplió 150 años, cuya historia se aborda en el ejemplar con un reportaje sobre la restauración del inmueble y, a la vez, con una infografía sobre empeños curiosos, entre los que había un sillón lleno de centenarios y uno de Esperanza Iris.

“Los números tienen mucho trabajo, muchos meses de estar inventando, imaginando, cómo hacer que este material llegue a un público amplio, que lo aprecie, lo entienda. La ventaja es que se puede regresar mil veces a ver esta información y guardarla”, dice Orellana.

Finalmente, en “El grito salvaje. La obra de Patricio Robles Gil” se cuenta la historia y obra de este fotógrafo que lleva poco más de 40 años fotografiando la naturaleza.

“Las fotos y experiencias que ha tenido en lugares increíblemente alejados, lo han hecho un artista súper original. Llevábamos mucho tiempo con ganas de hacerlo”, añade la directora.

Las revistas y libros de Artes de México se pueden encontrar en Córdoba 69, Roma Norte.

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