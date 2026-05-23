Aunque el aceite de oliva y el jugo de limón suelen utilizarse para acompañar ensaladas o alimentos como el atún, consumir esta mezcla por sí sola puede traer ciertos beneficios para la salud.

Si quieres probarla pero no sabes para qué sirve, hoy te explicamos todo sobre esta combinación que, aunque a primera vista parece extraña por su consistencia, podría ser de mucha ayuda.

¿Cuáles son los beneficios del aceite de oliva?

Un artículo de la Fundación Española del Corazón explica que el aceite de oliva es un gran aliado para controlar la presión arterial.

Lo anterior se debe a su contenido elevado de compuestos fenólicos, sustancias naturales con propiedades antiinflamatorias y antitrombóticas que protegen el sistema cardiovascular.

Pero además, estos compuestos también pueden combatir la arteriosclerosis, un proceso en el que las arterias se endurecen y pierden elasticidad con el paso del tiempo, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión.

De igual manera, su consumo ayuda a disminuir el colesterol LDL, comúnmente conocido como “malo”, y a elevar el HDL, o también denominado “bueno”.

Más allá de los compuestos fenólicos, este producto presente en la cocina es benéfico por su aporte de ácido oleico, una grasa monoinsaturada que contiene el aceite de oliva y que puede promover el buen funcionamiento de los vasos sanguíneos.

Por eso mismo, suele recomendarse como una de las principales fuentes de grasa dentro de la alimentación.

Y finalmente, el National Institutes of Health destaca su papel en la prevención de la diabetes tipo 2. Esto se debe a que mejora la sensibilidad a la insulina y favorece el transporte de glucosa al organismo.

El aceite de oliva es positivo para la salud cardiovascular. Foto: Unsplash

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¿Cuáles son los beneficios del jugo de limón?

Por otra parte, en un artículo para el portal de divulgación científica Tua Saúde, la nutricionista Karla Leal indica que el jugo de limón contiene vitamina C, limoneno y otros compuestos bioactivos que fortalecen el sistema inmunológico.

Asimismo, este cítrico cuenta con propiedades antimicrobianas e inmunomoduladoras que pueden apoyar al cuerpo para combatir enfermedades respiratorias leves, como el resfriado.

Otro beneficio asociados al consumo de limón es el control de la presión arterial, puesto que su ácido ascórbico contribuye al relajamiento de los vasos sanguíneos y mejora la circulación.

Sobre esa misma línea, la biblioteca estadounidense MedlinePlus indica que la vitamina C también participa en la formación de colágeno, proteína que mantiene la elasticidad e hidratación de la piel.

Y adicional, puede mejorar la absorción de hierro en el organismo, contribuyendo a la formación de hemoglobina y reduciendo el riesgo de desarrollar anemia.

Por último, el limoneno, compuesto de la fruta con propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas, se relaciona con la protección de la salud estomacal y la prevención de úlceras.

El jugo de limón puede incrementar las defensas del cuerpo. Foto: Freepik

Por todo lo anterior, tomar aceite de oliva con jugo de limón puede aportar algunos beneficios gracias a las propiedades de ambos ingredientes: desde favorecer la digestión, aportar antioxidantes y contribuir al cuidado cardiovascular, siempre y cuando se consuma con moderación dentro de una alimentación equilibrada.

¿Qué considerar antes de tomar aceite de oliva con jugo de limón?

Según la dietista Katherine Marengo, del portal especializado Healthline, consumir jugo de limón con aceite de oliva incluso puede traer numerosos beneficios, pero también es una mezcla rodeada de mitos.

Por ejemplo, se dice que su consumo puede ayudar a desintoxicar el organismo. Sin embagro, no hay suficientes estudios científicos que avalen esa supuesta capacidad para limpiar o desintoxicar el cuerpo.

La especialista también advierte que, aunque el aceite de oliva es reconocido por sus propiedades saludables, también contiene una cantidad considerable de calorías.

Aproximadamente 15 mililitros, equivalentes a una cucharada, aportan cerca de 119 calorías, por lo que recomienda consumirlo con moderación.

El aceite de oliva y el jugo del limón se deben consumir con cuidado. Foto: Freepik

Si quieres hacer esta preparación, se recomienda usar de 10 a 15 mililitros de aceite de oliva extra virgen y el jugo de medio limón, cantidades que se encuentran dentro de lo recomendado por la Fundación Español del Corazón.

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