La hipertensión es una de las enfermedades que más afecta a la población mexicana, y aunque existen factores que no pueden modificarse, la alimentación puede ayudar a controlar la hipertensión o, por el contrario, empeorarla.

Por esta razón, aquí te presentamos 10 alimentos con alto contenido de sodio (sal) que las personas con hipertensión no deben consumir.

¿Por qué las personas con hipertensión no deben consumir tanta sal?

De acuerdo con información del Sri Ramakrishna Hospital, el consumo excesivo de sal afecta directamente la presión arterial; esto sucede porque el sodio favorece la retención de líquidos en el organismo.

Como consecuencia, aumenta el volumen de agua en la sangre y se ejerce mayor presión sobre las paredes de los vasos sanguíneos, y con el paso del tiempo, esta condición puede causar hipertensión.

En personas que ya padecen esta enfermedad, una ingesta elevada de sal puede empeorar el problema e, incluso, disminuir la eficacia de los medicamentos antihipertensivos.

Además de la hipertensión, el exceso de sal también se relaciona con otros problemas de salud como infartos, enfermedades renales, accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de demencia.

La hipertensión no solo puede desarrollarse por los alimentos que consumes, sino también por factores genéticos. Foto: Freepik

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¿Qué alimentos no deben consumir las personas con hipertensión?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, adolescentes y adultos deben mantener su consumo diario de sodio por debajo de los 2,300 miligramos, equivalentes a 2.3 gramos.

Por su parte, la American Heart Association (AHA) tiene una recomendación más estricta porque aunque considera esa cantidad como el límite máximo permitido, sugiere que la mayoría de los adultos procure consumir solo 1,500 miligramos de sodio al día, es decir, alrededor de 1.5 gramos.

Por ello, te presentamos 10 alimentos que pueden superar el límite diario recomendado de sodio y cuyo consumo debería moderarse o evitarse.

Panes y bollería

Aunque muchas personas no lo consideran un alimento salado, el pan contiene cantidades elevadas de sodio, ya que, de acuerdo con el Hospital Houston Methodist, la sal no solo se utiliza para potenciar el sabor, sino que también ayuda a controlar la fermentación de la levadura, mejora la textura y prolonga la vida útil del producto.

Embutidos y carnes curadas

La sal es importante para el proceso de conservación y curación de las carnes, por lo que la mayoría de los embutidos suele contener altos niveles de sodio.

Ya sea que estén elaborados con cerdo, res o pollo, estos alimentos mantienen cantidades elevadas de sal, incluso cuando su sabor no parece tan salado.

Entre los embutidos con mayor contenido de sodio se encuentran el pavo, la bolonia, el pastrami, el salami, el jamón, el roast beef, el pepperoni y la mortadela.

Pizza

El Hospital Houston Methodist explica que esta comida rápida reúne varios ingredientes con alto contenido de sodio, como el queso, la masa, el puré de tomate y, en muchos casos, carnes procesadas.

Aunque las pizzas recién hechas suelen contener menos sodio que las congeladas, la mayoría continúa teniendo niveles elevados sin importar su forma de conservación.

Ante esto, prepararla en casa puede ser una alternativa más saludable, ya que permite elegir ingredientes con menos sal, utilizar salsa de tomate sin sodio añadido, sustituir carnes curadas por opciones frescas y moderar la cantidad de queso.

Aves precocidas o sazonadas

Aunque la pechuga de pollo natural suele ser un alimento bajo en sodio, muchas presentaciones preparadas contienen cantidades elevadas de este elemento debido a los procesos de conservación y sazonado.

Productos como el pollo rostizado, las fajitas precocidas o las tiras de pollo congeladas suelen ser inyectados con soluciones salinas para prolongar su vida útil, conservar la jugosidad y mejorar su textura.

Sopas

Este alimento pueden parecer una opción ligera o saludable, pero muchas de sus versiones contienen cantidades elevadas de sodio.

Tanto las sopas enlatadas como las preparadas en restaurantes suelen utilizar grandes cantidades de sal para intensificar el sabor.

De acuerdo el con el Hospital Houston Methodist, incluso algunas sopas de verduras, que normalmente se consideran más saludables, pueden acercarse a los mil miligramos de sodio por porción.

Condimentos, salsas y aderezos

Aunque suelen utilizarse en pequeñas porciones, muchos condimentos, salsas y aderezos contienen niveles elevados de sodio.

Su sabor intenso se debe, en gran parte, a este ingrediente, que también ayuda a conservar los productos y mantener su textura.

Entre los productos con mayor contenido de sodio se encuentran los aderezos preparados, ranch, salsa de soya, marinadas, cátsup, salsa BBQ, salsas comerciales.

Sándwiches

Este alimento también tiene altos niveles de sodio, ya que suelen reunir varios ingredientes procesados en una sola preparación: el pan, los quesos, los embutidos y los aderezos.

Entre los ejemplos más comunes se encuentran el club sándwich, los baguettes con carnes frías, los paninis y los sándwiches para el desayuno.

Alimentos enlatados y en frasco

Muchos alimentos enlatados y conservas utilizan grandes cantidades de sal como parte de su proceso de preservación, ya que el sodio ayuda a extender su vida útil.

Entre los alimentos con mayor contenido de sodio se encuentran los frijoles, maíz, chícharos y tomates, además de algunas salsas y pescados en conserva.

Sin embargo, actualmente existen versiones reducidas en sodio o sin sal añadida que pueden ser una mejor opción para quienes buscan cuidar la hipertensión.

Otra recomendación frecuente es enjuagar las verduras enlatadas antes de consumirlas, ya que esto ayuda a eliminar parte del exceso de sal.

Alimentos encurtidos

Aunque los alimentos encurtidos suelen caracterizarse por su sabor salado, no todos son conscientes de la elevada cantidad de sodio que contienen debido al proceso de conservación en salmuera.

La razón de su alto contenido de sodio es que la sal juega un papel esencial durante el proceso de encurtido, ya que ayuda tanto a conservar los alimentos y potencia su sabor.

Alimentos dulces

Aunque muchas personas relacionan el sodio únicamente con los productos salados, también se encuentran en productos dulces.

Esto se debe a que la sal ayuda a potenciar el sabor azucarado y mejora la textura de distintos alimentos procesados, por lo que suele añadirse durante su elaboración.

Uno de los casos más comunes es la avena instantánea saborizada, pues a pesar de tener un sabor dulce, este producto puede contener más sodio que la avena natural sin ingredientes añadidos.

Entre los alimentos donde suele encontrarse este componente son en barras para el desayuno, cereales azucarados y mezclas preparadas para hotcakes.

El sodio no siempre se percibe al gusto, ya que su función también consiste en realzar sabores y conservar ciertas características del producto, incluso cuando no tiene un sabor salado evidente.

Ahora ya conoces algunos de los alimentos con altas cantidades de sodio que es recomendable evitar o consumir con moderación si padeces hipertensión.

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