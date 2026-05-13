Si tienes una olla de barro nueva y no sabes cómo curarla, o en ocasiones anteriores terminaste dañándola por no hacer este procedimiento correctamente, no te preocupes.

Aquí te compartimos tres métodos sencillos y con ingredientes que seguramente tienes a la mano en tu cocina.

¿Por qué se deben curar las ollas de barro?

La escuela de cocina Alambique explica que antes de utilizar una olla de barro por primera vez, es necesario realizar un proceso de curación, que consiste en preparar correctamente la pieza para cocinar y prolongar su vida útil.

Esa curación, en todos los utensilios elaborados con el mismo material, también sirve para cerrar los poros del barro y volverlo más resistente al calor y los cambios de temperatura.

La buena noticia es que no es un proceso laborioso y sólo debe realizarse una vez antes del primer uso de la olla.

Las ollas de barro conservan mejor los sabores de los alimentos. Foto: Freepik

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¿Cómo curar las ollas de barro?

Agua y sal

Estos elementos suelen estar presentes en la mayoría de los hogares. Y el proceso para usarlos en la curación de una olla, es el siguiente:

Coloca dos cucharadas soperas de sal en un recipiente.

Agrega aproximadamente una taza de agua y mezcla hasta disolver la sal.

Vierte la preparación dentro de la olla de barro.

Lleva al fuego para que la mezcla comience a calentarse.

Mueve el líquido por toda la olla para que las paredes absorban el agua con sal.

También frota la parte esmaltada con ayuda de las manos.

Deja la olla al fuego hasta que el agua se consuma por completo.

Retira la cazuela y enjuágala.

Deja secar la olla y ya estará lista para utilizarse.

Manteca

La manteca puede sellar los poros, prevenir grietas y evitar que los alimentos se peguen en una olla de barro. Sólo sigue estos pasos:

Lava la olla únicamente con agua para retirar el polvo o cualquier residuo que pueda tener desde su fabricación.

Sécala y déjala reposar unos minutos para eliminar cualquier rastro de humedad.

Cuando la olla esté completamente seca, cubre tanto el interior como el exterior con una capa de manteca de cerdo.

Colócala a fuego bajo o dentro del horno para que el barro absorba poco a poco la grasa.

Una vez terminado el proceso, deja que se enfríe y retira el exceso de manteca.

Si lo consideras necesario, puedes repetir este procedimiento hasta 3 veces.

Ajo

Finalmente, el método del ajo para curar las ollas de barro ofrece beneficios como evitar los olores y sabores terrosos en los alimentos. Y se realiza de la siguiente manera:

Toma un diente de ajo y frótalo por todo el interior y exterior de la olla o cazuela de barro. Es importante tallar bien cada pared y también la base, para que el ajo impregne todos los poros de la superficie.

Deja secar completamente la olla durante varias horas.

Llénala con agua hasta el borde y colócala a fuego alto hasta que hierva.

Cuando el agua se consuma por completo, retira la olla del fuego y deja que se enfríe.

Lava muy bien la olla de barro y estará lista para utilizarse.

Cualquiera de estos métodos curará correctamente tus ollas y otros utensilios de barro, prolongando su vida útil.

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